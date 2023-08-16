В Дагестане после взрыва у автозаправки приступили к проверке АЗС

Глава Табасаранского района Дагестана Магомед Курбанов поручил проверить деятельность местных СТО и АЗС, сообщается в его Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм канал Магомеда Курбанова Фото: Телеграм канал Магомеда Курбанова

Аппаратное совещание у главы района, посвященное обсуждению взрыва у АЗС на выезде из Махачкалы, состоялось в минувший вторник.

Глава муниципалитета поручил проверить деятельность СТО и АЗС в районе, соблюдение ими требований противопожарной безопасности, их соответствие государственным стандартам, говорится в сообщении. В районных СМИ должен быть опубликован план действий владельцев АЗС при чрезвычайных ситуациях.

Господин Курбанов обратил также внимание на взрывы бытового газа и перебои с электроснабжением, которые фиксируются в последнее время в республике. «Пути решения нештатных ситуаций должны быть включены в повестку дня координационного совещания, которое планируется провести в конце августа»,— объявил он участникам совещания.

Вечером 14 августа начался пожар на автосервисе, который расположен на перекрестке Федерального шоссе и улицы Кулинской в селе Новокули (выезд из Махачкалы). Огонь перекинулся на соседнюю автозаправку, произошел взрыв. По данным МЧС, погибли 35 человек, 80 пострадали.

Юлия Рыбина, Махачкала