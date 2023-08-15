Огневой вал

Как стало известно “Ъ”, ЧП на окраине Махачкалы, жертвами которого стали более 30 человек, а десятки пострадавших оказались в больницах, будут расследовать в центральном аппарате Следственного комитета как преступление против государственной власти. В его основе не только оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, но и очевидная преступная халатность и возможная коррупция со стороны местных чиновников, закрывавших глаза на хранение тонн взрывоопасной селитры у газовой заправки и станции технического обслуживания, которые также не должны быть рядом. При этом, по данным мэрии Махачкалы, большинство из местных заправок функционирует с нарушениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Взрыв был эквивалентен тоннам тротила

Фото: Kazbek Basayev, Reuters Взрыв был эквивалентен тоннам тротила

Фото: Kazbek Basayev, Reuters

Вторник был объявлен в Дагестане днем траура по погибшим в результате ЧП. Неизвестной остается до сих пор судьба нескольких человек — родные пытаются найти их через соцсети, а минздрав призвал родственников без вести пропавших обратиться в городской морг Махачкалы для сдачи образцов ДНК: опознать многие тела погибших можно будет только с помощью генетических экспертиз.

А проводиться они будут в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК РФ, которое возбудили местные следователи, а затем передали для расследования в главное следственное управление (ГСУ) СКР. По данным “Ъ”, в ГСУ оно поручено специалистам управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики.

После завершения первичного осмотра места происшествия было объявлено о предварительных выводах следствия. В здании станции технического обслуживания, расположенном на перекрестке улицы Кулинская села Новокули и федеральной трассы, при производстве работ по техническому обслуживанию произошло возгорание. Огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором, по предварительным данным, хранилось легковоспламеняющееся удобрение на основе селитры, и произошел взрыв.

По данным источника “Ъ” в правоохранительных органах, арендатором станции техобслуживания с февраля этого года числился 36-летний Руслан Саидахмедов.

Однако он сам пострадал при взрыве и с множественными телесными повреждениями был госпитализирован. Проводить с ним следственные действия не представляется возможным.

Какое количество селитры хранилось на складе и сдетонировало, следователям до вечера вторника было неизвестно. Они предпочитали не комментировать названные различными неофициальными источниками в течение дня цифры о десятках тонн удобрения.

Однако взрыв был такой силы, что его слышали даже в расположенном в 30 км Каспийске. В центре осталась глубокая воронка, множество зданий и автомашин были разрушены или сгорели в огне пожара, бушевавшего до часу ночи, когда его удалось наконец локализовать.

Одно из распространенных в соцсетях видео, снятое из проезжавшей по трассе машины, зафиксировало момент взрыва в здании автосервиса: несколько десятков человек стоят в непосредственной близости от него, просто наблюдая пожар, а движение по шоссе не прекращается. Множество машин припарковано и вдоль проезжей части. Контролируемую съемку обрывает взрыв — дальше смартфон, выпавший из рук владельца, снимает отсветы пламени, слышны голоса пострадавших.

«Хвала Всевышнему, снимавший водитель остался жив,— гласит подпись под видео.— В шоковом состоянии выбрался и смог помочь и спасти детей, оказавшихся рядом».

К шести утра было известно о гибели 27 человек. Еще до полудня на месте происшествия под завалами было найдено еще несколько останков, и число погибших выросло до 35. По состоянию на вечер вторника в больницах оставались 64 человека, 17 из них — в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, они будут транспортированы в московские медцентры, сообщила правительственная пресс-служба.

Из резервного фонда решено выделить по 1 млн руб. семьям погибших при взрыве. Получившим тяжкий вред здоровью республика заплатит 400 тыс. руб. Компенсации за легкий вред здоровью составят 200 тыс.

Во вторник вечером, сообщил источник “Ъ”, на допрос в управление СКР был доставлен предполагаемый хозяин селитры, 34-летний Эльдар Насрулаев.

Глава республики Сергей Меликов поручил ввести на территории Кумторкалинского района режим ЧС. «Во главе угла стоят жадность и алчность. Когда люди пытаются нарушить меры безопасности, чтобы извлечь небольшую выгоду,— высказался он по поводу случившегося на утреннем заседании оперштаба.— Никак не может станция техобслуживания находиться в близости от АЗС. Хотя бы по той причине, что техобслуживание предусматривает сварочные работы, а заправочный комплекс — хранение легковоспламеняющихся жидкостей и газа».

Руководитель региона не исключил, что при расследовании дела следствие выйдет на халатность «не только со стороны тех, кто эту халатность допустил, но и тех, кто этой халатности потворствовал, выдавая различного рода разрешения, согласования, "зеленки"».

Генпрокурор России Игорь Краснов дал указание оперативно проверить исполнение законодательства о промышленной и пожарной безопасности на топливных станциях. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдения градостроительных нормативов при размещении взрывопожароопасных объектов в населенных пунктах, в том числе вблизи жилых домов, школ, детских садов и лечебных учреждений»,— сообщило надзорное ведомство.

Однако о намерении разобраться с нарушителями власти заявляли и после прошлых подобных ЧП. Махачкалинцы помнят взрыв на АЗС в центре города в августе 2014 года (пострадали четыре человека, один из них скончался в больнице).

Тогда мэрия объявила о создании комиссии по проверке соблюдения норм и правил при размещении автозаправок. Итогом работы выездной проверки стало решение «пригласить руководителей всех АЗС города на встречу в столичную администрацию с целью двустороннего диалога и постановки перед ними задач по устранению нарушений и приведению автозаправочных станций в соответствие с требованиями градостроительного законодательства и СНиП».

Сейчас на территории дагестанской столицы функционируют 134 автозаправки. Как показала инвентаризация, проведенная в 2019 году (данные предоставила “Ъ” мэрия города), практически все они работали с нарушениями, однако лишь по восьми из них были возбуждены уголовные дела, еще в отношении 16 в суд были поданы иски о приостановлении их деятельности.

Юлия Рыбина, Махачкала; Николай Сергеев