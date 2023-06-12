Нидерланды начнут проверять иностранных студентов на риск для национальной безопасности

Министр образования Нидерландов Робберт Дейкграаф сообщил, что изучает вопрос о необходимости предварительной проверки иностранных студентов, приезжающих для учебы в местные университеты, на предмет того, представляют ли они риск для национальной безопасности страны. Об этом сообщает Financial Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Робберт Дейкграаф

Фото: ALDE Party Робберт Дейкграаф

Фото: ALDE Party

Как отмечается, решение министра напрямую связано с публикациями в нидерландской прессе о деятельности системы грантов Китайского совета по стипендиям. Как писала газета Trouw, получатели таких грантов обязаны подтвердить верность Коммунистической партии Китая, регулярно являться в китайское посольство, а по окончании обучения вернуться на родину в течение двух лет. В свете этого сразу несколько национальных университетов приняли решение прекратить сотрудничество с некоторыми студентами из Китая именно из-за их связей с режимом в Пекине.

«В целом таргетированное использование программы грантов (на обучение в университетах Нидерландов.— ''Ъ'') для получения высококлассных знаний и технологий для (иностранных.— ''Ъ'') государств крайне нежелательно»,— заметил господин Дейкграаф в интервью FT. По его словам, свои выводы он представит парламенту еще до конца года и уже готовит соответствующий законопроект, который будет касаться скрининга студентов в некоторых особо важных областях. «Зоны риска — особо чувствительные технологии — в настоящее время определяются. Скрининг будет ориентирован на возможные риски»,— пояснил министр, отметив, что меры будут касаться только студентов из государств, не входящих в ЕС.

Нидерланды не первая страна, принимающая меры по сокращению связей своих университетов с Китаем. Ранее британские власти призвали университеты с большей осторожностью принимать китайских студентов и китайские гранты, а организация Civitas даже предположила, что сотни британских ученых могли непреднамеренно передавать конфиденциальную информацию китайским военным. А началось все с громкого скандала, связанного с передачей секретных данных Китаю одним из самых высокопоставленных и известных преподавателей и ученых Гарвардского университета — Чарльзом Либером.

Андрей Келекеев