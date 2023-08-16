Суд оставил Блиновскую под домашним арестом

Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении домашнего ареста блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов на сумму 918 млн руб. Апелляционную жалобы ее адвокатов суд не удовлетворил, сообщает «РИА Новости». Она останется под домашним арестом до 26 октября.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Госпожу Блиновскую задержали в апреле при попытке пересечь границу РФ. В рамках ее дела были арестованы около 100 млн руб. в различной валюте и 21 объект недвижимости. В мае ее мужу Алексею предъявили обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств). Эксперты центра «Бизнес против коррупции» утверждают, что нашли основания для изменения меры пресечения блогерше на подписку о невыезде.
Подробности дела — в публикации «Ъ» «Домашний арест помешал бизнесу блогера».