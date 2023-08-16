Суд оставил Блиновскую под домашним арестом

Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении домашнего ареста блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов на сумму 918 млн руб. Апелляционную жалобы ее адвокатов суд не удовлетворил, сообщает «РИА Новости». Она останется под домашним арестом до 26 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Госпожу Блиновскую задержали в апреле при попытке пересечь границу РФ. В рамках ее дела были арестованы около 100 млн руб. в различной валюте и 21 объект недвижимости. В мае ее мужу Алексею предъявили обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств). Эксперты центра «Бизнес против коррупции» утверждают, что нашли основания для изменения меры пресечения блогерше на подписку о невыезде.

Подробности дела — в публикации «Ъ» «Домашний арест помешал бизнесу блогера».

Лаура Кеффер