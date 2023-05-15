Мужу блогера Елены Блиновской предъявлено обвинение в отмывании денег

Алексею Блиновскому, мужу блогера Елены Блиновской, предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 33, ч.2 ст. 198 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств), сообщает прокуратура. В ближайшее время суд с рассмотрит вопрос об избрании для него меры пресечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

«Елена Блиновская при пособничестве Алексея Блиновского уклонилась от уплаты налогов за 2019-2021 гг. на сумму более 918 млн руб. Часть незаконного дохода, полученного в результате уклонения от уплаты налогов, в сумме более 43 млн руб., Блиновский и Блиновская легализовали путем совершения финансовых операций»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Как отмечает СКР, Елена Блиновская привлекла своего мужа «и иных неустановленных лиц» в качестве соучастников. По версии следствия, супруги, «действуя согласно отведенной им преступной роли», привлекли подконтрольных индивидуальных предпринимателей и юрлиц, которые применяют специальные налоговые режимы. Это позволило вести деятельность через «формальное ''дробление'' бизнеса» с целью занижения доходов путем распределения их на подконтрольных лиц, следует из сообщения СКР.

Как ранее сообщало следствие, легализованные свыше 43 млн руб. Елена Блиновская использовала для оплаты автомобиля, оборудования для фирмы, где учредителем является ее супруг, а также праздничного мероприятия в августе 2021 года.

Елену Блиновскую задержали 27 апреля при попытке пересечь российскую границу на автомобиле. Она планировала выехать через Смоленскую область в Белоруссию, при себе у нее был билет в Ташкент. 28 апреля Пресненский суд отправил блогера под домашний арест до 26 июня. Елена Блиновская признала вину и начала выплачивать налоговую задолженность.

Подробнее об уголовных делах в отношении блогеров — в материале «Ъ» «ФНС подписалась на блоги».

Лусине Баласян