Эксперты бизнес-омбудсмена нашли основания смягчить меру пресечения Блиновской

Эксперты центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» (ЦОП БПК), сопредседатель которого бизнес-омбудсмен Борис Титов, нашли основания для изменения меры пресечения блогерше Елене Блиновской с домашнего ареста на подписку о невыезде. Госпожа Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, попросила центр поддержать попытки ее адвокатов в опротестовании домашнего ареста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Эксперт ЦОП БПК Тимофей Ермак заявил, что одним из условий при избрании домашнего ареста (как и заключения в СИЗО) в качестве меры пресечения является, в частности, тот факт, что обвиняемый пытается скрыться от правоохранительных органов или суда. Госпожа Блиновская была задержана в момент пересечения российско-белорусской границы в ночь на 27 апреля, а уголовное дело было возбуждено вечером 26 апреля. Господин Ермак считает, что какие-либо свидетельства, что к моменту задержания блогерше было известно о своем статусе подозреваемой, отсутствуют, поэтому формально в попытке скрыться от следствия госпожу Блиновскую заподозрить нельзя.

Кроме того, добавил эксперт, согласно ч. 2 ст. 99 УПК РФ, суд обязан рассмотреть возможность избрания меры пресечения, которая позволит обвиняемому продолжать осуществлять предпринимательскую деятельность, если он зарегистрирован как ИП или является членом управления организацией. Господин Ермак отметил, что домашний арест подразумевает запрет для зарегистрированной как ИП Елене Блиновской на использование интернета, что лишает блогера возможности ведения предпринимательской деятельности.

Эксперты ЦОП БПК также заявили, что правомерность самого возбуждения уголовного дела против госпожи Блиновской по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов) находится под вопросом. Как утверждает центр, проверка, на основании которой судят блогершу, нарушает порядок направления материалов проверки в следственный орган. Отмечается, что дело осложняется тем, что госпожа Блиновская признала вину сразу после задержания.

«Оспаривать саму суть обвинения в отношении Елены Блиновской вряд ли возможно. Однако закон — это не только дух, но и буква. И буква позволяет несколько ослабить ограничения, которые на Блиновскую наложены. Думаю, после всего, что произошло, лучше дать ей в руки набор возможностей добровольно возместить тот ущерб бюджету, который она нанесла. Делать это она не отказывается, а исчезнуть из поля зрения следственных органов ей теперь вряд ли удастся»,— заключил Борис Титов (цитата по пресс-релизу ЦОП БПК, есть у «Ъ»).

Елену Блиновскую, создательницу курса лекций и практик по личностному росту «Марафон желаний», задержали в апреле при попытке пересечь границу России. Суд отправил ее под домашний арест. Она находится в доме в коттеджном поселке «Миллениум» в Истринском районе Подмосковья. В отношении ее мужа Алексея Блиновского, которому предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, суд позднее суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Обвинение утверждает, что сумма неуплаченных блогером налогов составляет 918 млн руб. Адвокат госпожи Блиновской говорила, что ее подзащитная уже выплатила из этой суммы 55 млн руб. В рамках дела в отношении блогерши суд арестовал активы на сумму 64 млрд руб.

Подробнее о заседании ЦОП БПК по делу Елены Блиновской — в публикации «Ъ» «Домашний арест помешал бизнесу блогера».

Эрдни Кагалтынов