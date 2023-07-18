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Коммерсантъ FM
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Суд арестовал более 100 млн рублей, валюту и золотые монеты блогера Блиновской

Пресненский суд Москвы в рамках уголовного дела о неуплате Еленой Блиновской и ее мужем налогов наложил обеспечительные меры на ее 50 банковских счетов и коллекционные золотые монеты. Также были арестованы около 100 млн рублей в различной валюте и 21 объект недвижимости, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Обеспечительные меры наложены на денежные средства, находящихся на 50 счетах в различных банках, а также 46 173 358 рублей, 292 650 долларов США, 123 юань, 5 дзао. Кроме того, по делу блогера арестованы монеты номиналом 10 рублей — 7 шт., монеты Георгий Победоносец — 80 шт., монеты в индивидуальных футлярах - 12 шт., монеты номиналом 2 рубля, монеты номиналом 1 рубль»,— перечислил собеседник агентства.

Кроме того, наложены обеспечительные меры на 21 помещение, расположенные в Москве, Ярославской и Московский области, а также на два машино-места.

Госпожу Блиновскую задержали в апреле при попытке пересечь границу РФ. Суд отправил ее под домашний арест. В мае ее апелляцию отклонили. В том же месяце ее мужу Алексею предъявили обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств).

О деле — в материале «Ъ» «Муж и жена — не только одна сатана».

Лаура Кеффер

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