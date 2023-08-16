Домашний арест помешал бизнесу блогера

Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции», сопредседателем которого является бизнес-омбудсмен Борис Титов, изучит, насколько обоснован домашний арест, избранный известному блогеру Елене Блиновской в качестве меры пресечения в рамках уголовного дела. Госпожа Блиновская, напомним, обвиняется в неуплате налогов на сумму более 900 млн руб. и легализации средств. В рамках расследования наложен арест на активы стоимостью 64 млрд руб.— об этом на заседании общественного совета центра заявила адвокат блогера.

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Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Елена Блиновская

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Защита Елены Блиновской, отправленной под домашний арест 28 апреля 2023 года, несколько раз безуспешно пыталась обжаловать эту меру пресечения. Накануне очередного рассмотрения этого вопроса в апелляционной судебной инстанции жалобу блогера обсудил и общественный совет центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», сопредседателем которого является Борис Титов. Домашний арест, по утверждению самой инфо-коуча и ее защиты, не позволяет госпоже Блиновской осуществлять предпринимательскую деятельность, а также «принимать меры к погашению оставшейся суммы доначислений и осуществлению платежей по текущим налогам».

По словам выступившей на заседании адвоката блогера Натальи Сальниковой, в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств (ч. 2 ст. 198 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) наложен арест на активы, оцениваемые в 64 млрд руб. Сначала по ходатайству следствия суд арестовал 136 банковских счетов, принадлежащих обвиняемой, а также ее супругу Алексею Блиновскому (ему вменяется в вину пособничество в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, ему назначен запрет определенных действий), открытых в различных столичных банках. В июне были арестованы счета уже в 35 иностранных банках. Еще через месяц прокуратура заявила «гражданский иск с целью возмещения ущерба», причиненного бюджету «в результате налогового преступления», и суд арестовал недвижимость, счета и средства родителей госпожи Блиновской и ее брата. А уже в августе Пресненский райсуд Москвы дополнительно наложил арест еще на 12 банковских счетов в Сбербанке, ВТБ, Тинькофф-банке, Совкомбанке, Промсвязьбанке, а также автомобили Bentley и Lamborghini Urus, Jeep Wrangler Unlimited, Mitsubishi Outlander, мотоцикл Harley-Davidson, снегоболотоход, гидроцикл и моторную лодку.

Кроме того, под обременением оказались расчетные счета 54 компаний, к которым фигуранты расследования, по данным правоохранителей, имеют отношение. Спектр их деятельности разнообразен: это добыча руд и песков драгоценных металлов, информационная деятельность и торговля ювелирными изделиями, рыбоводство и производство верхней трикотажной или вязаной одежды, производство продуктов питания, деятельность гостиниц и даже врачебная практика.

«Арест наложен на счета и компании, которые принадлежат не только Елене Блиновской… В сущности, этими обеспечительными мерами заблокирована деятельность не имеющих отношения к уголовному делу моей подзащитной других людей»,— сказала адвокат. Она отметила, что на данный момент на специальный налоговый счет Блиновской зачислено около 55 млн руб. в счет погашения вменяемых ей 918 млн руб. неуплаченного налога. По словам адвоката, следствие до сих пор не установило размер ущерба в рамках уголовного дела блогера и ее супруга, а арестованное имущество «несоразмерно вменяемому ущербу».

Заслушав адвоката, общественный совет согласился, что Елена Блиновская является субъектом предпринимательской деятельности и мера пресечения в виде домашнего ареста нарушает ее право на осуществление такой деятельности. Теперь бизнес-эксперты центра детально изучат представленные защитой блогера материалы, после чего «будет принято решение о возможных мерах реагирования и обращении в надзорные органы».

Напомним, по версии столичного главка СКР, Елена Блиновская получала доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, используя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. в год. Однако, как установили правоохранители, в период с 2019 по 2021 год госпожа Блиновская заработала не менее 5 млрд руб., и не желая «переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ», целенаправленно и формально раздробила бизнес, а также привлекла к реализации преступной схемы родственников и знакомых. Кроме того, следствие установило, что из 918 млн руб. неуплаченных налогов обвиняемая незаконно легализовала как минимум 43 млн руб., купив на них иномарку мужу, оборудование для фирм супруга и сестры, а еще часть средств ушла в августе 2021 года на празднование 40-летия самой Елены Блиновской на Алтае, где она арендовала отель Altay Resort.

Как уже рассказывал “Ъ”, Елену Блиновскую сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали при попытке покинуть страну накануне предъявления обвинения. На первом же допросе она полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном и вскоре начала погашать ущерб.

Олег Рубникович