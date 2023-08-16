Капитализация вьетнамского VinFast превысила капитализацию GM, Ford и BMW

Вьетнамский производитель электромобилей начал котироваться во вторник на NASDAQ, оформив выход на американскую биржу через слияние со SPAC. И по итогам первого дня торгов акции компании взлетели на 68,5%. В результате рыночная капитализация компании достигла примерно $85 млрд, что делает ее дороже Ford Motor, General Motors и BMW Group. А китайскому гиганту BYD вьетнамская компания уступает в стоимости всего $8,7 млрд.

VinFast входит в конгломерат VinGroup самого богатого человека Вьетнама — Фам Нят Выонга. VinFast была запущена в 2017 году для разработки моделей в сотрудничестве с BMW, Magna Steyr и Pininfarina. В начале 2021 года вьетнамский автопроизводитель сообщил о подготовке выхода на американский рынок, а в декабре 2022 года объявил о планах проведения первичного размещения своих акций в США. На биржу компания вышла через слияние с Black Spade Acquisition. По итогам первого дня торгов акции уже объединенной компании выросли на 255% по сравнению с ценой акций SPAC на момент закрытия торгов понедельника — последнего дня, когда Black Spade котировалась как независимая компания. Это лучший дебют для компаний, объединившихся со SPAC на американских биржах в текущем году.

Правда, уже после закрытия торгов цена акций VinFast начала корректироваться, и на 14:00 по мск она просела более чем на 15%.

Кирилл Сарханянц