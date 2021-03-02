Вьетнамский автопроизводитель VinFast построит завод в США

Вьетнамский автопроизводитель VinFast, планирует открыть завод в США. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на заявления представителей руководства VinFast, у компании уже есть научно-технический центр VinFast R & D Institute в США, который занимается разработкой беспилотных технологий для электромобилей компании. При том, что VinFast выпускает как обычные автомобили, так и электромобили, американский завод будет специализироваться на электромобилях.

VinFast входит в конгломерат VinGroup самого богатого человека Вьетнама — Фам Нят Выонга. VinFast был запущен в 2017 году для разработки моделей в сотрудничестве с BMW, Magna Steyr и Pininfarina. В прошлом году компания продала около 30 тыс. автомобилей, в нынешнем году ожидается продажа более 45 тыс. автомобилей.

В течение 2021 года компания планирует открыть 35 автосалонов и сервисных центров в Калифорнии. И со следующего года она готова запустить продажи автомобилей и своих первых электромобилей с технологиями ИИ и беспилотного вождения в США. Первыми в продажу в середине 2022 года должны поступить внедорожники класса люкс VF32 и VF33 с двигателями 402 л. с.

В VinFast ожидают, что развитию компании в США поможет решение калифорнийских властей полностью свернуть продажи автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями к 2035 году. Как сообщает Bloomberg, глава VinGroup уже говорил о готовности поддержать американские амбиции VinFast своим собственным состоянием и выделить на это $2 млрд.

Алена Миклашевская