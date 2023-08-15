С широко раскрытыми кругами

В парке «Патриот» во вторник прошла 11-я Московская международная конференция по безопасности. По данным Минобороны РФ, на мероприятие съехались более 800 делегатов из 76 государств. Представителей западных стран на форуме почти не было, но нелицеприятно высказывался о них едва ли не каждый из выступавших. Тональность конференции задал президент РФ Владимир Путин, заявивший, что все очаги напряженности в регионах мира «порождены геополитическими авантюрами, эгоистическими, неоколониальными действиями Запада».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники Московской конференции по безопасности разделяют точку зрения министра обороны России Сергея Шойгу (в центре) о том, что «доминирование коллективного Запада в военной сфере» осталось в прошлом

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Участники Московской конференции по безопасности разделяют точку зрения министра обороны России Сергея Шойгу (в центре) о том, что «доминирование коллективного Запада в военной сфере» осталось в прошлом

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О Западе без Запада

Московская международная конференция по безопасности прошла уже в 11-й раз, и по составу ее участников можно было наглядно судить о направленности внешней и оборонной политики РФ. Если в 2012 и 2013 годах на мероприятие еще охотно приезжали высокопоставленные делегации стран—членов НАТО, то с 2014 года на форуме все больше были представлены гости из других — незападных — регионов мира. На сей раз, по данным Минобороны РФ, в подмосковную Кубинку съехались более 800 человек из 76 стран. Среди них — министры обороны и их замы, начальники генеральных штабов, представители международных организаций, военные эксперты. Западных делегатов на конференции, можно сказать, не было, если не считать представителей ряда международных организаций и нескольких бывших официальных лиц (таких как, например, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайссль).

Мероприятие открыл Владимир Путин, обратившийся к участникам по видеосвязи. «Мы видим, как последовательно идет формирование многополярного мира. Большинство государств готово отстаивать свой суверенитет и национальные интересы, традиции, культуру и уклад жизни. Укрепляются новые экономические и политические центры»,— заявил он.

Вместе с тем, по словам президента РФ, «в разных регионах мира раздуваются очаги застарелых конфликтов и провоцируются новые».

«Цель тех, кто делает это, очевидна: и дальше извлекать свою выгоду из человеческих трагедий, стравливать народы, принуждать государства к вассальной покорности в рамках неоколониальной системы, нещадно эксплуатировать их ресурсы»,— продолжил Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Видеообращение Владимира Путина к участникам и гостям конференции

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Видеообращение Владимира Путина к участникам и гостям конференции

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

После этого он перешел к адресной критике оппонентов. «Страны—члены НАТО продолжают наращивать и модернизировать свои наступательные потенциалы, предпринимают попытки перенести военное противостояние в космическое и информационное пространство, использовать военные и невоенные средства давления. Причем все это происходит на фоне разрушения системы контроля над вооружениями»,— заявил он.

Отдельно президент РФ остановился на Азиатско-Тихоокеанском регионе, где США, по его словам, «стремятся переформатировать под себя сложившуюся систему межгосударственного взаимодействия».

«Продвижение так называемых индо-тихоокеанских стратегий, по сути, направлено на создание подконтрольных Вашингтону военно-политических объединений»,— объявил он, не исключив, что Вашингтон ведет дело к полноценной интеграции натовских сил с создаваемыми структурами блока AUKUS (военным союзом Австралии, Великобритании и США).

«Очаги напряженности тлеют и в других регионах мира»,— констатировал Владимир Путин. И хотя вызовы безопасности в каждом из них имеют свои особенности, все они, по мнению российского президента, «порождены геополитическими авантюрами, эгоистическими, неоколониальными действиями Запада». К чему приводит эта политика «подливания масла в огонь», по словам Владимира Путина, «хорошо видно и на примере Украины»: «Вкачивая в неонацистский режим миллиарды долларов, снабжая его техникой, вооружениями, боеприпасами, направляя своих военных советников и наемников, делается все, чтобы еще больше разжечь конфликт, втянуть в него другие государства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран XI Московская конференция по международной безопасности

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ XI Московская конференция по международной безопасности

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Власти РФ же, как следовало из выступления Владимира Путина, «были и остаются твердыми сторонниками многополярного мироустройства, основанного на приоритете норм и принципов международного права, суверенитета и равенства государств, созидательном сотрудничестве и доверии».

Локомотив «Россия»

Выступивший следом министр обороны РФ Сергей Шойгу первым делом поблагодарил собравшихся за решение приехать на конференцию. «Нам известно о беспрецедентных попытках Запада сорвать форум, проводимый под эгидой Минобороны России. Ваше участие в нем — яркое подтверждение провала этих деструктивных усилий»,— заявил он. После чего сразу перешел к украинской тематике. «Специальная военная операция положила конец доминированию коллективного Запада в военной сфере. Его возможности по навязыванию своих интересов в различных регионах мира существенно сократились»,— объявил глава оборонного ведомства, добавив, что происходящие изменения повысили роль стран Азии, Африки и Латинской Америки в мировой системе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Как в прошлом веке разгром Красной армией фашизма в Европе придал мощный импульс антиколониальному движению во всем мире, так и сегодня поражение поддерживаемых Западом украинских неофашистов послужит фактором противодействия современному неоколониализму»,— заявил Сергей Шойгу далее, отметив, что сегодня России противостоят не вооруженные силы Украины, а весь коллективный Запад, к которому присоединились отдельные государства Азиатско-Тихоокеанского региона.

В ходе специальной военной операции российская армия, по его словам, «развенчала множество мифов о превосходстве западных военных стандартов». «Использование западного вооружения, якобы передовых натовских методов планирования операций, способов управления войсками и их подготовки не могут обеспечить превосходство на поле боя»,— заявил он.

По словам министра обороны РФ, «несмотря на всестороннюю помощь Запада, ВСУ (вооруженным силам Украины.— “Ъ”) не удается добиться результатов», а «предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан».

Впрочем, и для армии России специальная военная операция, по словам Сергея Шойгу, стала «серьезным испытанием». «В кратчайшие сроки приходится решать сложные организационные, технические и оперативные задачи, налаживать скрупулезное изучение тактики противника, особенностей применяемых им вооружений и системы управления войсками»,— перечислил он, заверив, что все эти вопросы успешно решаются. Накопленным опытом Россия, как следовало из выступления, готова поделиться: «У нас имеются данные объективного контроля уничтожения немецких танков, американских бронемашин, британских ракет и других систем оружия. Готовы делиться оценками слабых сторон западной техники с нашими партнерами». С отдельными образцами трофейного оружия участникам конференции было предложено ознакомиться тут же — на тематической выставке в парке «Патриот».

Одной из приоритетных гуманитарных задач Сергей Шойгу назвал освобождение российских военнослужащих из украинского плена.

Кроме того, отдельно он остановился на вопросах соблюдения — а точнее несоблюдения Украиной — международных гуманитарных норм в ходе боевых действий. В этой части министр напомнил о решении США о поставке Киеву кассетных боеприпасов. «Прежде американские представители неоднократно заявляли, что использование кассетных боеприпасов является военным преступлением. Сегодня Вашингтон и его пособники совершают это преступление на Украине»,— заявил он, обратив внимание на то, что у России тоже есть кассетные боеприпасы. «До настоящего времени, по гуманитарным соображениям, мы от их применения воздерживались. Однако это решение может быть пересмотрено»,— предупредил Сергей Шойгу. Отметим, что бывший верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет еще в марте 2022 года обвинила Россию в использовании кассетных боеприпасов на Украине (как минимум в 24 случаях). Власти РФ эти обвинения, однако, категорически отвергли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: замначальника генерального штаба ВС Ирана бригадный генерал Азиз Насирзаде, министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас, министр обороны Мали Садио Камара, министр обороны Камеруна Джозеф Бетти Ассомо и экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Слева направо: замначальника генерального штаба ВС Ирана бригадный генерал Азиз Насирзаде, министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас, министр обороны Мали Садио Камара, министр обороны Камеруна Джозеф Бетти Ассомо и экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам Сергея Шойгу, «так случилось, что роль локомотива в продвижении интересов большинства независимых государств история вновь отвела России». «Запад, опасаясь слома однополярного мира и открытого противостояния с сильным в военном отношении противником, провоцирует локальные конфликты во всем мире,— заявил министр вслед за президентом.— Цель такой политики — ослабить конкурентов, сохранить контроль над ресурсами, продвигать собственные правила жизни, противодействовать консолидации несогласных». Завершил Сергей Шойгу свое выступление девизом времен Великой Отечественной войны: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».

Буйный сад

Вышедший на сцену после него глава МИД РФ Сергей Лавров вначале также поблагодарил собравшихся за то, что они приехали, хотя «известные западные круги» предпринимали «активнейшие попытки» помешать этому. И тоже начал говорить об «эпохальных сдвигах» и о формировании «более справедливого, устойчивого мироустройства».

Объективные тенденции современного мира вызывают, по словам Сергея Лаврова, «почти рефлекторное отторжение у стран “коллективного Запада” во главе с Вашингтоном».

«В стремлении удержать ускользающее доминирование западные правящие элиты используют широкий набор “грязных” инструментов: от силового давления и односторонних экономических санкций до “шельмования” инакомыслящих в глобальном информационном пространстве. Пышно расцвела “культура отмены” всего и вся, что не вписывается в западное видение истории и современных процессов,— не отходил от темы глава МИД РФ.— В нарушение Устава ООН американцы и их натовские сателлиты пытаются указывать другим странам, с кем и как развивать межгосударственные связи. Тем самым отказывают им в праве на национальные интересы, на самостоятельный внешнеполитический курс. Западники демонстрируют вопиющую нетерпимость к инакомыслию, стремясь узурпировать прерогативы на формирование глобальной повестки по всем ее аспектам».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД РФ Сергей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Глава МИД РФ Сергей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В различных регионах мира «западные геополитические инженеры», по словам министра, «прямо провоцируют кризисные ситуации» — в духе концепции «управляемого хаоса», чтобы затем «ловить рыбу в мутной воде». Украина, как дал понять Сергей Лавров, яркий тому пример. «США, НАТО и Евросоюз ради спасения своего геополитического проекта по “сдерживанию России” и расколу Русского мира накачивают Украину все более современным вооружением, все больше разжигают конфликт и провоцируют при этом бесконтрольное расползание оружия по всему миру. На этот счет было предъявлено немало фактов. Их авантюрная и безответственная линия существенно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав»,— предупредил министр. И при этом выразил уверенность, что обратить вспять ход истории у «западных правящих кругов» не получится, ведь «мир кардинально изменился: налицо запрос на альтернативные методы обеспечения глобальной стабильности через создание неподконтрольных Вашингтону и его сателлитам механизмов безопасности, через формирование зон прагматичного сотрудничества и развития в различных регионах планеты».

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин был во вторник особенно красноречив. Так, он объявил, что мир является уже не «ровным американским газоном», а «буйным садом, в котором расцветают сто цветов».

После этого глава СВР сравнил мир уже со «зданием многополярности», которое «будет расти и крепнуть, защищая права народов на суверенитет и идентичность, развивая реальную экономику». «Никакому на свете зверю не удастся разрушить это здание»,— заверил Сергей Нарышкин.

От него также досталось главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю за его сравнение Европы с цветущим садом, а остального мира с джунглями. «Хочется раскрыть глаза главному европейскому дипломату, что здоровому и в духовном, и в физическом отношении человеку на самом деле неприятно, а порой даже страшно приезжать в Европу. Такое количество разного рода извращений там расплодилось»,— возмутился глава СВР. Человек, напомнил он далее, «создан по образу и подобию божьему», в то время как на Западе стремятся «подменить его всевозможными трансгендерами и биомеханоидами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны КНР Ли Шанфу

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Министр обороны КНР Ли Шанфу

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Иностранные делегаты в большинстве своем не остались в долгу и в меру возможностей критиковали Запад. Министр обороны КНР Ли Шанфу — за «игры с огнем по проблеме Тайваня или попытки использовать его для сдерживания Китая». Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин — за то, что «отдельные западные политики своими действиями толкают мир в пропасть». Министр обороны Мали Садио Камара — за поддержание в Африке «дестабилизирующего и хищнического порядка». А министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас — за «желание продолжать грабить природные богатства стран Ближнего Востока».

Ответить на все эти претензии было некому, и этим московский форум напоминал Мюнхенскую конференцию по безопасности, только наоборот.

Там тоже уже второй год подряд нет официальных участников из России, притом что ее критикуют едва ли не все выступающие. Такая вот теперь безопасность.

Елена Черненко