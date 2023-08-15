Пассажиры задержанного рейса Red Wings вернулись в Екатеринбург спустя три дня

Рейс авиакомпании Red Wings из Антальи, который был задержан с 12 августа, прибыл в Екатеринбург сегодня, 15 августа, утром. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на туристов.

«Автобусы нас забрали из отеля в Анталье в 20:00 (время совпадает с мск), уже долетели в Екатеринбург в 7:00 (5:00 мск)»,— сказала одна из пассажирок рейса.

Как следует из данных онлайн-табло аэоропорта Кольцово, рейс выполняла авиакомпания «Икар». Он приземлился в 6:48 по местному времени (4:48 мск).

В Red Wings сообщали, что задержка рейсов WZ-3061 и WZ-3062 произошла из-за выхода из строя двух из трех самолетов Boeing 777. Содействие в вывозе пассажиров оказывает авиакомпания «Икар».

Олеся Павленко