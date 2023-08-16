На Чонгарском мосту возобновили движение

Рабочие восстановили дорожное полотно на Чонгарском мосту, сообщил экс-министр транспорта Крыма, председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Сальдо Фото: Владимир Сальдо

«Как говорили. Движение восстановлено в ранее оговоренные сроки. КПП Джанкой снова в работе»,— написал в своем Telegram-канале Цуркин.

Напомним, 6 августа по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область, был нанесен ракетный удар, который повредил дорожное полотно. До этого, 22 июня, по Чонгарскому мосту также был нанесен ракетный удар. Дорожное полотно было повреждено в нескольких места. Движение по мосту восстановили 3 июля.

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Александр Дремлюгин, Симферополь