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Коммерсантъ FM
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На Чонгарском мосту возобновили движение

Рабочие восстановили дорожное полотно на Чонгарском мосту, сообщил экс-министр транспорта Крыма, председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин.

Фото: Владимир Сальдо

Фото: Владимир Сальдо

«Как говорили. Движение восстановлено в ранее оговоренные сроки. КПП Джанкой снова в работе»,— написал в своем Telegram-канале Цуркин.

Напомним, 6 августа по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область, был нанесен ракетный удар, который повредил дорожное полотно. До этого, 22 июня, по Чонгарскому мосту также был нанесен ракетный удар. Дорожное полотно было повреждено в нескольких места. Движение по мосту восстановили 3 июля.

Что происходит на 529-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь

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