Чонгарский мост получил повреждения при ракетном ударе

Днем 6 августа по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область, был нанесен ракетный удар. Повреждено дорожное полотно, но масштаб ущерб еще будет оцениваться специалистами. Проезд до мосту временно закрыт.

«Одно попадание, часть ракет сбита силами ПВО. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются. Жертв нет»,— написал глава Крыма Сергей Аксенов своем Telegram-канале.

По данным врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, удар был нанесен ракетами Storm Shadow, которые были переданы Украине Великобританией. Господин Сальдо утверждает, что одна из ракет попала в местную поселковую школу. Он также опубликовал фотографии с моста, на которых видна пробоина в дорожном полотне.

Минтранс Крыма сообщил о временной приостановке пропускного пункта Чонгар. Пропускные пункты Армянск и Перекоп продолжают работать в штатном режиме. Грузовые автомобили и фургоны направляются в Крым через Перекоп, автомобили и рейсовые автобусы — через Армянск, добавили в ведомстве.

22 июня по Чонгарскому мосту был нанесен ракетный удар. Дорожное полотно было повреждено в нескольких места. Движение по мосту восстановили 3 июля.

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