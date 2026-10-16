Террористы двух стран объединились
Осуждены члены российско-украинской группы взрывников
Военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор двум гражданам Украины и двум россиянам, которые совершили серию терактов в Мелитополе по заданию украинских спецслужб. Лидер группы получил пожизненный срок, другие члены — по 25 лет колонии.
Южный окружной военный суд 16 октября вынес приговор гражданам Украины Игорю Гаранину и Сергей Евтушенко, а также двум россиянам Елене Рой и Сергею Гаркуше. В зависимости от роли в совершении преступления им инкриминировали п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта организованной группой, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба, а также смерть человека), ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатки организованной группой), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатки организованной группой),
По версии следствия, в ноябре 2022 и апреле 2023 года обвиняемые организовали теракты в отношении начальника управления коммунальной собственности, градостроительства, имущественных и земельных отношений военно-гражданской администрации Мелитополя и заместителя начальника управления МВД России «Мелитопольское» Запорожской области. Первый получил ранения различной степени тяжести, а второй скончался.
«На основании собранных данных о маршрутах передвижения обвиняемые, используя полученные от ВСУ взрывчатые вещества, (члены группы) изготовили, установили и привели в действие самодельные взрывные устройства возле многоквартирных домов, в которых проживали потерпевшие»,— сообщили в МВД России.
В мае 2023 года при попытке ликвидации заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Запорожской области фигуранты были задержаны.
«Реализуя оперативную информацию, сотрудники ГУ МВД России по Запорожской области совместно с коллегами из областного УФСБ установили и задержали гражданина Украины и двух граждан России, которые по заданию Службы безопасности Украины совершили теракт в отношении заместителя начальника УМВД России "Мелитопольское"»,— сообщили в МВД России.
В суд дело поступило в ноябре 2024 года. Для его рассмотрения судье потребовалось более 20 заседаний. В итоге всех фигурантов признали виновными. 38-летний Игорь Гаранин получил пожизненный срок со штрафом 1 млн руб. 58-летний Сергей Евтушенко, 46-летняя Елена Рой и 54-летний Сергей Гаркуша отсидят по 25 лет. Также Рой и Евтушенко были назначены штрафы в размере 500 тыс. и 1 млн руб. соответственно. Первые пять лет заключения трое мужчин проведут в тюрьме.