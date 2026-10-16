Террористы двух стран объединились

В суд дело поступило в ноябре 2024 года. Для его рассмотрения судье потребовалось более 20 заседаний. В итоге всех фигурантов признали виновными. 38-летний Игорь Гаранин получил пожизненный срок со штрафом 1 млн руб. 58-летний Сергей Евтушенко, 46-летняя Елена Рой и 54-летний Сергей Гаркуша отсидят по 25 лет. Также Рой и Евтушенко были назначены штрафы в размере 500 тыс. и 1 млн руб. соответственно. Первые пять лет заключения трое мужчин проведут в тюрьме.