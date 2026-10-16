Герасимов заявил об остановке сталелитейного производства на Украине
При ударах вооруженных сил России повреждены девять предприятий украинской металлургии. Сталелитейное производство на Украине остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину.
Российские военнослужащие приступили к нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины, доложил Валерий Герасимов. «Определен перечень данных объектов и необходимый наряд средств для их поражения»,— сказал он.
Кроме того, работу остановили основные порты Украины на Черном море, сообщил начальник Генштаба. «Также по плану Генерального штаба наносятся удары по мостам, имеющим стратегическое значение, объектам железнодорожного транспорта и дата-центрам, задействованным в интересах обеспечения потребностей вооруженных сил Украины»,— добавил Валерий Герасимов.