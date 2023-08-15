Граждане придерживаются курса

Заработать на девальвации рубля уже не получится. По крайней мере, так считают собеседники “Ъ FM”. С начала года российская валюта обесценилась к американской на 30%. В августе падение усилилось, и спрос на доллары и евро стал еще больше. “Ъ FM” изучил статистику сервиса Google Trends, который измеряет популярность поисковых запросов. Сочетание «купить доллар» 14 августа получило максимальный балл за неделю. Это произошло после того, как американская валюта стала стоить больше 100 руб. “Ъ FM” поговорил с финансовыми консультантами о том, рационально ли сейчас покупать валюту и каких действий стоит избегать. Тему продолжит Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Какие бы меры ни принимал Центральный банк, 14 августа был взят психологический барьер: доллар стоил 100 руб. впервые с марта прошлого года, даже 101 руб. А евро — 111 руб. Да, потом график Мосбиржи развернулся, но ситуация фундаментально выглядит тревожной: рубль не выручает даже дорогая нефть и отмена бюджетного правила. Звучат прогнозы о том, что без вмешательства государства доллар доберется до 120 руб.

Возникает вопрос: стоит ли сейчас покупать валюту? На него “Ъ FM” ответил инвестбанкир Евгений Коган: «Я не думаю, что сейчас хорошее время для покупки долларов или евро. Все-таки после такой девальвации, наверное, это не очень рационально.

Мы же смотрим на сальдо платежного и торгового баланса, на счет текущих операций, на поступления свободно конвертируемой валюты. Другое дело, что тут уже вмешивается психология. А вот что рационально, так это покупать акции экспортеров — "Газпрома", ЛУКОЙЛа, "Татнефти", металлургических компаний. Они не сильно выросли — из-за такого курса могут еще подняться».

Тем не менее статистика поисковых запросов показывает, что спрос на валюту сохраняется. Но только на какую? Доллар и евро привычны, но Минфин называет их токсичными. Юань, который дорожает теми же темпами, выглядит безопаснее, к тому же его можно положить на депозит и получать хотя бы 3%. Замдиректора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко составил свой топ:

«Проще купить юань. Если упростить, он привязан к доллару и не является токсичной валютой, то есть риска его хранения практически нет.

Мне кажется, сейчас евро чуть-чуть слабее доллара после намека на смягчение монетарной политики в США в следующем году. Поэтому в целом, если речь идет о краткосрочных покупках, выгоднее все-таки американская валюта. С точки зрения рисков доллар и евро примерно одинаковые, а с точки зрения курсовой динамики, на мой взгляд, доллар сейчас будет лучше евро».

Тогда возникает еще один вопрос: покупать валюту на бирже по самому выгодному курсу, в приложении банка без возможности снять, но со спредами или наличными в кассе? Международный финансовый консультант Исаак Беккер считает выбор очевидным:

«Наличка. Потому что и с брокерским счетом, и с банком мы имеем, во-первых, проблему вывода, во-вторых, кредитные организации сейчас берут большую мзду, если вы хотите занести свои деньги на банковский счет. Никто не платит хорошие проценты по депозитам».

К тому же сохраняется риск блокировок. Наличные парадоксальным образом действительно выглядят самой ликвидной формой денег. Их хотя бы можно взять в отпуск, потому что российские карты за рубежом не работают. Инвестиционный консультант из реестра ЦБ Андрей Лисин согласен, что, если есть конкретная цель, валюту покупать можно, а ради сохранения капитала опасно:

«Пытаться зарабатывать на колебаниях валюты — дело достаточно агрессивное. Если мы говорим о недвижимости как о предмете сохранения личного капитала, то при ее покупке у вас есть объект, в котором можно спрятаться от дождя как минимум. Если мы говорим об инвестиции в бизнес, опять же, мы приобретаем актив, который способен генерить выручку. Да, его оценка может колебаться, то есть сегодня ЛУКОЙЛ может стоить 6 тыс. руб. за акцию, завтра — 4 тыс. руб.

Тем не менее, если актив продолжает генерить прибыль, мы можем рассчитывать на какой-то денежный поток в виде дивидендов. С валютой не так. С ней вы всегда делаете ставку на валютном рынке. Это всегда игра».

Этот тезис подтверждается официальными прогнозами российских властей, которые сами не могут предсказать, каким окажется курс. Изначально Минэкономразвития утверждало, что средняя цена доллара в этом году будет около 68 руб. Затем прогноз пришлось пересмотреть до 76 руб. за доллар. В августе министр обещал снова обновить подсчеты с учетом резкой девальвации.

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