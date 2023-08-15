Центробанк подставил плечо

ЦБ допустил дальнейшее повышение ключевой ставки в случае усиления проинфляционных рисков. Решение регулятора поднять показатель с 8,5% до 12% не смогло укрепить российскую валюту. На Мосбирже доллар торгуется на уровне 99 руб., евро — более 107 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О том, что ЦБ проведет внеочередное заседание, стало известно 14 августа вечером. Так регулятор отреагировал на значительное ослабление национальной валюты: доллар превысил психологическую отметку в 100 руб. впервые с марта прошлого года. Помощник президента Максим Орешкин заявил, что причина этого — мягкая денежно-кредитная политика, и добавил, что экономике необходима сильная национальная валюта.

Решение регулятора по ставке — фактически ответ на эту критику, но таких мер недостаточно, уверен экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: «Бывают действия, которые иногда приносят пользу, а иногда — вред. Так вот Центральный банк полностью отыграл Максиму Орешкину, который ссылался на то, что идет рост потребления, а это, соответственно, давит на инфляцию, растет импорт и влияет на курсообразование.

ЦБ в заявлении это и указал. Но на валютном рынке две стороны: тот, кто покупает, и тот, кто продает. Про тех, кто продает валюту, вообще в заявлении ничего не сказано. И это важный момент, который как раз и привел к тому, что рубль начал активно снижаться. Схема, которая работала против рубля, продолжит работать. Остановить это можно только комплексом мер».

В том, что на текущее положение рубля повлияло восстановление экономики и растущий внутренний спрос, ЦБ действительно соглашается с Орешкиным. При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина раньше подчеркивала, что проблема не в ставке. За ростом спроса стоит государство, то есть высокие расходы бюджета. Во втором квартале 2023-го к этому добавился дефицит рабочей силы и повышение потребительской уверенности. Спрос дополнительно ускорился из-за быстрого расширения кредитования, говорила Набиуллина.

В итоге решение по ключевой ставке выглядит оправданным, но недостаточным, потому что у ЦБ связаны руки, говорит независимый финансовый аналитик Сергей Скатов: «Я формулировал чуть раньше, что ставка должна быть ближе к 12-13% просто потому, что это похоже на тот исторический спред, который наблюдался между долларовой и ключевой ставкой. Он исторически был на уровне где-то 5-6%. Это позволяло курсу быть более стабильным.

Похожая ситуация у нас происходит в Казахстане. Банк удерживает ставку высоко как раз для того, чтобы стабилизировать валюту, и у него получается. ЦБ решил пойти примерно таким же путем — сильно повысить стоимость для сбережений, чтобы граждане и прочие игроки были заинтересованы в них. Спрос на импорт сложно охлаждать: есть интерес — внутренний рынок его удовлетворить не может, и он же будет искать импорт.

Что касается возможного охлаждения кредитования, повышение ключевой ставки де-факто может стимулировать его рост. Есть определенные фискальные программы, не зависящие от ЦБ, которые предполагают субсидирование банком недополученной прибыли на кредитование по сниженным ставкам.

Повышение ключевой ставки создает для организаций дополнительный стимул увеличивать кредитование, поскольку они получат больше субсидию, нарастят свою прибыль.

Тут у регулятора немного связаны руки, и нужно понимать, что при полной занятности эффективность монетарной политики достаточно низкая. У нас сейчас практически полная занятость».

Сразу после новости о том, что ЦБ проведет незапланированное заседание по ставке, российская валюта начала укрепляться. Этим утром доллар опускался почти до 92 руб., евро — примерно до 103 руб. Но после решения регулятора поднять показатель до 12% национальная валюта вновь ослабла. Притом что прогнозы аналитиков были гораздо более скромными: они ожидали повышения на 100-150 базисных пунктов. Также предполагалось, что ЦБ применит и другие механизмы для поддержания ценовой стабильности.

Без них эта мера выглядит довольно сдержанной, заключают аналитики. Но в совокупности действия властей в итоге должны повлиять на рубль положительно, считает эксперт объединения экономистов «Новый курс» Даниил Григорьев: «Кроме действий ЦБ, есть еще и действия Минфина. Речи о масштабном урезании расходов пока не идет, но говорится о планах ограничивать рост трат.

Кроме того, Центробанк сказал, что будет пересмотрено текущее бюджетное правило, что до конца года он не станет покупать иностранную валюту на рынке, как предполагалось. Регулятор решил только продавать валюту, и это будет одним из дополнительных факторов укрепления, не говоря о каких-то неизвестных нам закулисных договоренностях с экспортерами, держателями валютной выручки».

Как считает Bloomberg, теперь Банк России не будет менять ставку до конца года. Главной задачей, по мнению агентства, было не допустить стабилизации доллара на уровне 100 руб. и выше ввиду политического аспекта. Этой цели мера регулятора поможет достичь с некоторым временным лагом. При этом у ЦБ могли быть и другие причины превентивно поднять ключевую ставку, говорит экономист Родион Латыпов:

«Влияние ключевой ставки на курс сейчас ограничено. В прежней жизни на российском фондовом и долговом рынках активно действовали нерезиденты. Сейчас их нет.

Поэтому эффект будет сильно растянут во времени, вплоть до трех-шести кварталов. Центральный банк думает в первую очередь не про рубль, а про ценовую стабильность. Среди причин повышения ставки может быть, например, ускоренный рост кредитования. Или ЦБ узнал, что расходы федерального бюджета окажутся выше планов. Месячная инфляция в пересчете на год с поправкой на сезонность в три раза выше таргета.

Можно ли было сделать что-то по-другому? Резким повышением ключевой ставки проблемы мы быстро не решим. Если такой шаг не подействует ни на курс, ни на темпы кредитования, ни на инфляцию, ЦБ начнет продавать больше валюты из ФНБ, дальше ужесточать макропруденциальные меры для банков. Регулятор решил превентивно поднять показатель, израсходовав все патроны повышения до конца года. Ставка на таком уровне будет долго. Ситуация начнет стабилизироваться среднесрочно, когда и если бюджетные расходы станут приходить в норму и соответствовать параметрам бюджетного правила».

При этом несколько дней назад зампред Центробанка Алексей Заботкин заявлял, что регулятор не видит рисков для финансовой стабильности из-за ситуации с курсом рубля.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Сабина Адлейба