CNN показал видео удара морского дрона по Крымскому мосту 17 июля

Телеканал CNN опубликовал кадры подрыва Крымского моста, произошедшего 17 июля. Видео телеканалу предоставила Служба безопасности Украины.

Кадры, попавшие в распоряжение CNN, сняты с борта украинского морского беспилотника, а также с помощью одной из видеокамер над мостом. Из видео следует, что мост подорвали два надводных беспилотных аппарата. СБУ сообщила, что беспилотники доставили к бетонным опорам моста около 850 кг взрывчатки, один из них подплыл к автодороге, другой — с противоположной стороны моста, где проходит железная дорога.

Глава СБУ Василий Малюк заявил телеканалу, что с помощью морских беспилотников Украина поразила большой десантный корабль (БДК) «Оленегорский горняк» и нефтяной танкер «Сиг». CNN также опубликовала кадры, на которых, как утверждается, беспилотник подплывает к БДК.

«Мы работаем над рядом новых интересных операций, в том числе в акватории Черного моря. Я обещаю вам, что это будет интересно, особенно для наших врагов»,— сказал господин Малюк телеканалу. Он заявил, что западные спецслужбы не помогают в реализации морских операций СБУ. Беспилотники, по его словам, собираются на подземном заводе на территории Украины.

17 июля Крымский мост был атакован надводными беспилотниками. В результате погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила ранения. Возбуждено уголовное дело о теракте. Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов подтвердил причастность СБУ к атаке на мост 17 июля. 4 августа БДК «Оленегорский горняк» был атакован на военно-морской базе в Новороссийске. Характер полученных кораблем повреждений в Минобороны РФ не комментируют. 5 августа сообщалось об атаке безэкипажного катера на российский нефтяной танкер «Сиг» в Керченском проливе.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов