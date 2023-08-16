Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

CNN показал видео удара морского дрона по Крымскому мосту 17 июля

Телеканал CNN опубликовал кадры подрыва Крымского моста, произошедшего 17 июля. Видео телеканалу предоставила Служба безопасности Украины.

Кадры, попавшие в распоряжение CNN, сняты с борта украинского морского беспилотника, а также с помощью одной из видеокамер над мостом. Из видео следует, что мост подорвали два надводных беспилотных аппарата. СБУ сообщила, что беспилотники доставили к бетонным опорам моста около 850 кг взрывчатки, один из них подплыл к автодороге, другой — с противоположной стороны моста, где проходит железная дорога.

Глава СБУ Василий Малюк заявил телеканалу, что с помощью морских беспилотников Украина поразила большой десантный корабль (БДК) «Оленегорский горняк» и нефтяной танкер «Сиг». CNN также опубликовала кадры, на которых, как утверждается, беспилотник подплывает к БДК.

«Мы работаем над рядом новых интересных операций, в том числе в акватории Черного моря. Я обещаю вам, что это будет интересно, особенно для наших врагов»,— сказал господин Малюк телеканалу. Он заявил, что западные спецслужбы не помогают в реализации морских операций СБУ. Беспилотники, по его словам, собираются на подземном заводе на территории Украины.

17 июля Крымский мост был атакован надводными беспилотниками. В результате погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила ранения. Возбуждено уголовное дело о теракте. Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов подтвердил причастность СБУ к атаке на мост 17 июля. 4 августа БДК «Оленегорский горняк» был атакован на военно-морской базе в Новороссийске. Характер полученных кораблем повреждений в Минобороны РФ не комментируют. 5 августа сообщалось об атаке безэкипажного катера на российский нефтяной танкер «Сиг» в Керченском проливе.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...