БДК против катерка

ВСУ с использованием заминированных катеров пытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске. По данным Минобороны, радиоуправляемые бомбы были уничтожены. Однако, судя по появившимся позднее видеозаписям, повреждения при этом получил большой десантный корабль (БДК) «Оленегорский горняк», который отбуксировали в док для ремонта. Нападение расследуется как теракт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран БДК «Оленегорский горняк» на репетиции военно-морского парада в Петербурге (июль 2021 года)

Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ БДК «Оленегорский горняк» на репетиции военно-морского парада в Петербурге (июль 2021 года)

Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

Утром 4 августа жители Новороссийска наблюдали и снимали на видео, как буксир транспортировал по акватории Цемесской бухты военный корабль, у которого был заметен сильный крен. «Они его тянут, он накреняется»,— комментирует очевидец один из видеосюжетов. Это был большой десантный корабль «Оленегорский горняк», получивший повреждения в результате ночной атаки надводных беспилотников на военно-морскую базу Новороссийска, его поставили в док на ремонт.

Корабль был построен на верфи в польском Гданьске, в состав советского флота вошел еще в 1976 году. Название получил в честь Оленегорского горно-обогатительного комбината, который над ним шефствует. В 2007 году был признан лучшим десантным кораблем Северного флота. Использовался для доставки различных грузов в Крым, в том числе после недавней атаки на Крымский мост. Экипаж судна — 87 человек, длина — 112 м, ширина — 15 м. Водоизмещение составляет 4 тыс. тонн.

Какого рода повреждения получил БДК, выяснить не удалось: в Минобороны РФ и в штабе Черноморского флота на запрос «Ъ» не ответили. Также в Следственном комитете России (СКР) не сообщили, по какой статье УК расследуется уголовное дело по факту атаки на объект в Новороссийске: в военном следственном управлении СКР по Черноморскому флоту ситуацию не комментируют. По данным «Ъ», нападение было квалифицировано как теракт (ст. 205 УК).

Информация о попытке двух украинских безэкипажных катеров прорваться к военно-морской базе в Новороссийске появилась в социальных сетях в пятницу около 03:30. По свидетельствам очевидцев, на входе в Цемесскую бухту напротив поселка Мысхако в море ночью была слышна сильная стрельба. Затем два объекта в море начали гореть, а уже в светлое время суток раздался, взрыв который успели снять на видео жители города.

Утром Министерство обороны РФ объявило, что ночью вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийска.

«В ходе отражения атаки безэкипажные катера были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы»,— говорится в сообщении военного ведомства. В отражении атаки принимали участие корабли Черноморского флота, базирующиеся на Новороссийской военно-морской базе: большой десантный корабль «Оленегорский горняк» и противодиверсионный катер «Суворовец».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале подтвердил факт атаки беспилотников и уточнил, что пострадавших и разрушений нет, объекты жизнеобеспечения и логистики находятся под защитой. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), который ведет перевалку нефти на морском терминале неподалеку от места инцидента, сообщил «Ъ», что инфраструктура консорциума не пострадала. Временный запрет на движение судов в акватории КТК и порту Новороссийск, введенный в ходе инцидента, был снят в 10:39, терминал КТК работает в штатном режиме.

Вскоре после инцидента в Новороссийске власти Сочи объявили об усилении мер безопасности в отношении акватории и береговой инфраструктуры. Мэр города-курорта Алексей Копайгородский сообщил, что в ходе сегодняшнего оперативного совещания с руководителями силовых ведомств обсуждалось усиление периметра безопасности морского порта с учетом опыта других черноморских портовых городов.

Анна Перова, Краснодар