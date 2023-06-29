Жителей Купчино оповестили о скором изъятии земель под строительство ВСМ

На сайте Смольного появилось сообщение для жителей Фрунзенского района Петербурга, которых оповестили о скором изъятии земель под строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург — Москва (ВСМ). На объявление обратили внимание журналисты издания «Фонтанка».

В списке значится 61 объект на территории Фарфоровского поста, где находятся исторические здания, в том в том числе дореволюционные дома.

В тексте говорится, что собственники и арендаторы, а также все другие заинтересованные лица могут получить информацию или заявить о своих имущественных правах на попадающую в эту зону недвижимость в течение 60 дней.

22 марта здания Фарфоровского поста были признаны объектом культурного наследия. Соответствующее распоряжение подписал председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников Сергей Макаров. В ведомстве уточнили, что комплекс рекомендовала включить в число памятников комиссия по установлению историко-культурной ценности. Речь идет о домах под номерами 40, 44, 46, 48, 52 и 54. КГИОП признал, что ценность имеют все постройки, кроме деревянного одноэтажного корпуса № 36А.

План строительства ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург был согласован в августе 2021 года. Новая магистраль должна сократить время пути до 2 часов 15 минут. Однако позже, как сообщал «Ъ-СПб», правительство обсуждало отказ от строительства или сдвиг сроков.

Андрей Кучеров

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