Луганский снайпер опасен для своих

Как стало известно «Ъ», военный суд вынес приговор снайперу, служившему в зоне проведения СВО после мобилизации. По данным следствия, из снайперской винтовки Драгунова он застрелил сослуживца, с которым в блиндаже пил водку, а затем попытался сымитировать его похищение украинскими диверсантами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Уголовное дело Ивана Алексеева в открытом заседании рассмотрел Новочерскасский гарнизонный военный суд Ростовской области, к подсудности которого отнесены преступления, совершенные военнослужащими на территории ЛНР. Поскольку подсудимый признал свою вину, разбирательство заняло всего несколько заседаний, хотя и не проходило в порядке особого судопроизводства.

Алексеев, мобилизованный в октябре 2022 года, обвинялся военным следствием СКР в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Местом преступления оказался блиндаж в пункте временной дислокации военной части. С 19 часов 13 января 2023 года, отмечая старый Новый год, четверо военнослужащих пили в нем водку. К полуночи обстановка в блиндаже накалилась. Недовольный тем, что снайпер Алексеев слишком громко говорил, один из военных сделал ему замечание, а потом ударил кулаком по голове. Двое других солдат начавшуюся было драку разняли. Примерно в 0:30 в землянке остались только участники конфликта — их товарищи отправились спать. Поэтому дальнейшее развитие событий было установлено следствием со слов рядового Алексеева, а также благодаря проведенным экспертизам.

По версии обвиняемого, когда их оставили вдвоем, оппонент снова набросился на него с кулаками, а затем схватил свой автомат АК-74 и попытался выстрелить, но более трезвый снайпер его опередил, уложив пулей в голову из вверенной ему винтовки СВД-С.

Это десантный вариант снайперской винтовки Драгунова со складывающимся прикладом и укороченным стволом. Согласно показаниям фигуранта, подойдя к жертве, он обнаружил, что потерпевший еще жив, после чего воткнул ему в горло кухонный нож.

Пытаясь скрыть причастность к убийству, говорится в материалах уголовного дела, Алексеев вытащил труп из блиндажа и оттащил подальше от окопов. Там он несколько раз воткнул в тело нож, чтобы «придать причинению смерти потерпевшего вид боевых потерь от действий военнослужащих Украины». Якобы они его ранили и похитили, но увести с собой из-за активного сопротивления не смогли, после чего убили.

На следующий день труп военного с огнестрельным ранением головы, в результате которого был поврежден мозг, нашли в 20 м от блиндажа. А в блиндаже — снайперскую винтовку и выпущенную из нее пулю, которую убийца, в отличие от гильзы, в спешке не нашел и не спрятал.

Попытка представить происшедшее как убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны (ст. 108 УК РФ), успехом не увенчалась. После этого фигурант полностью признал свою вину, рассказав, что произошло в блиндаже. Частично версию о конфликте подтвердили два участника застолья, которые, по их словам, само убийство не видели.

Вынося приговор, суд в качестве смягчающих вину обстоятельств учел чистосердечное раскаяние и признание вины подсудимым Алексеевым, его участие в СВО и боевые заслуги, отмеченные наградами и другими поощрениями. Отягчающим вину суд признал совершение преступления с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов в период военного положения, объявленного в ЛНР.

Алексееву, которому грозил 15-летний срок, назначили 8 лет колонии строгого режима, взыскав с него 37 тыс. руб., выплаченные из бюджета его адвокату по назначению.

Согласно судебному решению, которое осужденный обжаловать не стал, изъятая следствием снайперская винтовка должна быть возвращена армейскому корпусу Народной милиции ЛНР (сейчас входит в состав Южного военного округа Минобороны РФ) как законному владельцу.

Николай Сергеев