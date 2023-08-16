Некоторые международные производители одежды, объявившие о приостановке работы в 2022 году, оказались не готовы полностью отказаться от российского рынка. Немецкий Hugo Boss принял решение сосредоточиться на оптовых поставках и рассматривает возможность продать оставшиеся в стране магазины. Подавляющее большинство западных фешен-ритейлеров уже определилось с судьбой бизнеса в России, а среди неопределившихся в основном премиальные бренды, куда входит и Hugo Boss.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Немецкий концерн Hugo Boss AG принял решение переориентировать свой бизнес в России на оптовые поставки и ведет переговоры о продаже своих активов и обязательств в стране, говорится в отчете компании за первое полугодие 2023 года. О планах фешен-ритейлера перейти на оптовые поставки и передать бизнес в России партнеру знает и источник “Ъ” на рынке торговой недвижимости.

В пресс-службе Hugo Boss сообщили “Ъ”, что в настоящее время компания «пересматривает бизнес-структуру в России и ищет решение, соответствующее бизнес-модели концерна».

Hugo Boss — крупный немецкий производитель одежды. По данным годовой отчетности российского подразделения компании, на конец 2022 года под управлением «Хьюго Босс Рус» находилось 19 магазинов в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. По данным СПАРК, выручка «Хьюго Босс Рус» за 2022 год снизилась на 17% год к году, до 6,3 млрд руб., убыток составил 26,2 млн руб. против чистой прибыли в 406 млн руб. годом ранее.

До 2020 года запуском магазинов Hugo занималась российское ООО «Трейд менеджмент» (развивает в РФ, в частности, сети Lady & Gentleman City, Armani Exchange). При этом даже после решения самостоятельно развивать бизнес в России Hugo Boss не отказался от партнерства с дистрибутором.

В презентации «Трейд менеджмента» по итогам первого квартала 2023 года указано, что компания управляет тремя магазинами Hugo, а бренды Hugo и Boss суммарно занимают 17% в структуре продаж дистрибутора. В «Трейд менеджменте» отказались от комментариев.

В марте 2022 года Hugo Boss AG объявил о приостановке розничных операций и онлайн-продаж в России. При этом компания не приостанавливала торговлю через оптовые каналы, что подтверждается данными Росаккредитации: в течение 2022–2023 годов компания получала декларации соответствия на мужскую и женскую одежду и обувь. С учетом текущих западных санкций Hugo Boss в состоянии продолжать оптовые поставки, но, как и всем публичным фешен-компаниям, ему пришлось прекратить инвестировать в развитие на российском рынке, говорит старший директор CORE.XP Марина Малахатько.

Бренд Hugo Boss востребован в премиальном фешен-сегменте и всегда показывал хороший уровень продаж, поэтому возможность продолжения сотрудничества хотя бы через оптовиков используется достаточно успешно, отмечает старший директор по агентским услугам департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Анна Манькова.

Среди других ритейлеров свое российское подразделение переориентировал только на оптовое направление, например, американский производитель одежды и обуви VF Corporation (бренды Vans, The North Face). Кроме того, как ранее говорили источники “Ъ”, сконцентрироваться на оптовых поставках может и российских офис спортивного бренда Puma (см. “Ъ” от 26 июня).

Однако при решении оставить только оптовые поставки компании-производителю сложно контролировать единообразие цен, качество сервиса и продажи, отмечает Марина Малахатько. Поэтому, предполагает эксперт, бренд частично потеряет позиции на рынке премиум-сегмента.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов добавляет, что наличие собственной розницы дает возможность увеличить прибыль примерно вдвое. По его мнению, фешен-компании может быть невыгодно полностью уходить с российского рынка, так как она не сможет контролировать процесс поставки официальных товаров бренда. А это грозит ростом контрафактной продукции бренда на рынке, добавляет эксперт.

В целом, по данным CMWP, к началу 2023 года около 85 западных брендов заявили об изменении статуса своего бизнеса в России. При этом к середине этого года 70% таких международных брендов приняли окончательное решение уйти с российского рынка или остаться, еще 30% не определилась — в основном это премиальные марки.

Алина Савицкая