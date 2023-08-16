Референдум отклонили без лишних слов

Законодательное собрание Челябинской области не согласовало вопросы референдума о возвращении прямых выборов мэров городов и районов. Решение было принято путем заочного опроса. Депутаты обосновали отказ тем, что предложенные вопросы уже урегулированы российским законодательством. Представители инициативной группы считают это решение противоречащим Конституции и намерены обжаловать его в суде. Против также выступила фракция «Справедливой России», заявившая о подготовке законодательной инициативы о возвращении прямых выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

На областной референдум инициативная группа предлагала вынести два вопроса: о прямых выборах глав городов и районов области и об избрании депутатов челябинской гордумы напрямую горожанами (сейчас они делегируются районными советами). Рассмотрев это предложение без проведения заседания, путем заочного опроса, депутаты заксобрания признали оба вопроса не соответствующими требованиям федерального и регионального законодательства. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

«Референдум проводится в том случае, если вопросы, которые он поднимает, не урегулированы Конституцией и федеральными законами. В данном случае поставленные вопросы уже разрешены и предусмотрены в законодательстве»,— прокомментировали “Ъ” решение заксобрания в его пресс-службе. Заочное голосование там объяснили тем, что депутаты должны были рассмотреть ходатайство и документы о проведении референдума в установленный законом 20-дневный срок.

Один из представителей инициативной группы, глава челябинского «Яблока» Ярослав Щербаков, сообщил “Ъ”, что постановление заксобрания будет обжаловано в суде: «Готовим документы, смотрим практику, изучаем основания. Это будет коллективный иск, к которому сможет присоединиться неограниченный круг лиц». Он признался, что решение депутатов было ожидаемым, но удивила форма его принятия, которая применяется в исключительных случаях. Впрочем, с мотивацией отказа инициаторы плебисцита тоже «в корне не согласны». «Это очень свободная трактовка. По их логике те вопросы, которые были в законах, выносить на референдум нельзя. Но у нас все вопросы так или иначе урегулированы. По сути, они вообще отказали гражданам в праве на референдум. На наш взгляд, тут прямое нарушение конституционных прав, основания для обжалования есть»,— отметил господин Щербаков.

Деньги, которые уже начали собирать на проведение референдума, будут направлены на публичную кампанию за возврат прямых выборов мэров, добавил «яблочник»: «Мы хотим рассказать более широкому кругу лиц о нашей инициативе, о том, как ее не пропускают, как важно самостоятельно и напрямую выбирать глав. Средства направим на изготовление кубов, также будем заявлять пикеты, продолжим публичную кампанию».

Между тем представители фракции «Справедливой России — За правду» в заксобрании заявили, что выступили против постановления, несмотря на имеющуюся «юридическую коллизию». «Мы проголосовали против отказа в проведении референдума, обозначив тем самым нашу принципиальную позицию по возвращению прямых выборов. Однако невозможность провести референдум не отменяет необходимости решения самой проблемы. У нас остается право законодательной инициативы о возвращении прямых выборов, которой фракция, безусловно, воспользуется. Уже сейчас мы работаем над поправками»,— сообщил в соцсетях член фракции Василий Швецов. По его словам, возврат прямых выборов поддерживают 70% населения.

Отметим, что по второму вопросу несостоявшегося референдума решение уже, по сути, принято: по инициативе властей готовится закон об упразднении в Челябинске городских районов и райсоветов. Соответственно, на следующих выборах в 2024 году гордума должна будет избираться на прямых выборах.

Прямые выборы глав муниципалитетов в Челябинской области отменили в 2015 году. В последние десять лет в регионе было предпринято восемь попыток организовать референдум о возвращении прямых выборов, которые неизменно заканчивались отказами либо на стадии создания инициативной группы, либо при согласовании предложенного вопроса с депутатами.

Напомним, что попытки вернуть прямые выборы глав муниципалитетов с помощью референдума предпринимались в этом году и в других регионах России. Так, в начале июня соответствующее предложение инициативной группы отклонил Госсовет Коми, а в июле аналогичное решение приняло заксобрание Новосибирской области. В обоих случаях депутаты, как и в Челябинской области, сослались на то, что этот вопрос уже урегулирован федеральным и региональным законодательством.

Юлия Гарипова, Челябинск