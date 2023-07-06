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Коммерсантъ FM
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Активисты не убедили депутатов

Новосибирское заксобрание отказало в референдуме о возвращении выборов мэров

Законодательное собрание Новосибирской области в четверг отклонило предложение провести референдум о возвращении в регионе прямых выборов глав муниципалитетов. Большинство депутатов согласилось с заключением правового департамента областного парламента о несоответствии выносимого на голосование вопроса требованиям законодательства. Инициаторов плебисцита поддержали только коммунисты, чей кандидат в губернаторы Роман Яковлев пообещал, что в случае победы его первой задачей на новом посту станет восстановление прямых выборов мэров.

Законодательное собрание Новосибирской области

Законодательное собрание Новосибирской области

Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

Законодательное собрание Новосибирской области

Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

В феврале 2023 года новосибирское заксобрание отменило прямые выборы мэров в двух последних муниципалитетах региона, использовавших эту схему,— в Новосибирске и наукограде Кольцово. 26 апреля новосибирский горсовет внес аналогичные изменения в устав города, но еще до этого независимый депутат горсовета Антон Картавин объявил о намерении провести референдум за возвращение прямых выборов. Как сообщил «Ъ» господин Картавин, в ходе подготовки к плебисциту его инициаторы получили более 70 положительных откликов от депутатов разного уровня и партийной принадлежности. Около сотни волонтеров прошли обучение по сбору подписей в поддержку референдума и «готовы к активной работе», добавил депутат.

5 июня облизбирком принял документы инициативной группы и направил их в заксобрание, которому предстояло оценить соответствие формулировки вопроса референдума действующему законодательству. Организаторы плебисцита предлагали избирателям поддержать включение в областной закон следующей нормы: «Глава муниципального образования Новосибирской области, наделенного статусом муниципального района, муниципального округа или городского округа, избирается только на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет и возглавляет местную администрацию».

28 июня вопрос обсудил профильный комитет заксобрания по госполитике, законодательству и местному самоуправлению (МСУ). На его заседании начальник департамента по правовым вопросам Татьяна Варда представила депутатам заключение, к которому пришли юристы заксобрания: «Инициативной группой по проведению областного референдума предложен вопрос о принятии законопроекта, направленного на изменение порядка избрания глав муниципальных районов, муниципальных и городских округов на территории Новосибирской области, который уже установлен законом Новосибирской области "Об отдельных вопросах организации МСУ", принятым в соответствии с федеральным законом (об МСУ.— “Ъ”). Таким образом, вопрос инициативной группы урегулирован данными законами и не соответствует требованиям п. 2. ст. 12 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" и п. 1 ст. 4 закона Новосибирской области "Об областном референдуме Новосибирской области". Также указанная позиция подтверждается сложившейся судебной практикой и правовой позицией Верховного суда РФ».

Большинство членов комитета с юристами согласились, а его председатель Игорь Умербаев («Единая Россия») заявил, что «в этом вопросе больше политики, больше пиара, нежели заботы о жителях».

На самой сессии 6 июля обсуждение вопроса заняло лишь несколько минут. Роман Яковлев, баллотирующийся в губернаторы от КПРФ, сообщил, что коммунисты воздержатся от голосования, но возвращение прямых выборов является частью их программы в ходе губернаторской кампании. «Соответственно, в случае победы нашего кандидата на этих выборах первый законопроект, который будет внесен в стены законодательного собрания,— это законопроект о возвращении прямых выборов»,— пообещал он.

Руководитель фракции ЛДПР Александр Щербак, напротив, поддержал выводы правового департамента и решение профильного комитета: «Инициаторы этого процесса (организации референдума.— “Ъ”) не могли не понимать его заведомую бесперспективность и противоречие с законом. Поэтому, по моей оценке, вся эта затея — не более чем пиар-акция, это не самая впечатляющая попытка… оппозиционной ячейки стряхнуть с себя пыль и хоть каким-то образом напомнить».

В итоге против проведения референдума с предложенным вопросом проголосовали 44 депутата при двух за и 13 воздержавшихся. Еще пять человек не голосовали.

«С этим решением мы не согласны, будем его оспаривать»,— ответил на вопрос «Ъ» о дальнейших планах Антон Картавин.

Из заключения департамента заксобрания по правовым вопросам можно сделать вывод, что референдум по вопросам, записанным в законодательстве, невозможен, говорит адвокат, управляющий партнер АБ «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева. По ее мнению, это означает, что сторонники возвращения прямых выборов должны добиваться внесения изменений в законодательство другим путем.

Валерий Лавский, Новосибирск

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