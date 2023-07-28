У Японии все черным по белому

Россия представляет «самую серьезную и непосредственную угрозу Европе» — такая формулировка содержится в новой «Белой книге» Минобороны Японии. Из программного документа следует: правительство обеспокоено «военной деятельностью России в Индо-Тихоокеанском регионе» и ее «стратегической координацией с Китаем». Безопасности, как утверждается, угрожает также союзница Москвы и Пекина — Северная Корея, которая уже сейчас способна нанести удары по Японии баллистическими ракетами с ядерными боеголовками. Учитывая все это, японские власти намерены рекордно увеличить траты на оборону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада

Фото: FRANCK ROBICHON / Pool / Reuters Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада

Фото: FRANCK ROBICHON / Pool / Reuters

«Международное сообщество переживает период величайшего испытания со времен Второй мировой войны. Мы вступили в новую кризисную эпоху»,— цитируется в так называемой Белой книге (.pdf), новые издания которой выходят ежегодно, министр обороны Японии Ясукадзу Хамада. В 510-страничном документе, который был одобрен правительством в пятницу, констатируется: «Изменение баланса сил привело к межгосударственной конкуренции в политической, экономической, военной и других сферах, особенно обостряется конкуренция между США и Китаем. Международному сообществу все труднее сплотиться для решения общих задач».

Один из ключевых вызовов, как следует из документа,— ситуация вокруг Украины.

Описывая происходящее, авторы документа не скупятся на критику России. Ее «внешняя деятельность», как утверждается, «расшатывает основы международного порядка и является наиболее серьезной и, кроме того, непосредственной угрозой в направлении Европы». Кроме того, обеспокоенность вызывает деятельность РФ «в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Японию». Особо отмечается «усиление военного оснащения и деятельности» на Курильских островах, территориальную принадлежность которых Япония продолжает оспаривать.

Напомним, что после начала специальной военной операции на Украине отношения Токио и Москвы, и без того крайне непростые, заметно ухудшились. Так, например, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в одном из своих постов в Telegram ставил Японию в один ряд с «Европой, Северной Америкой, Австралией, Новой Зеландией и целым рядом других присягнувших современным нацистам мест». «Власти Японии и СМИ, мягко говоря, крайне враждебно отреагировали на спецоперацию по денацификации Украины»,— заявил агентству ТАСС в пятницу временный поверенный в делах РФ в Токио Геннадий Овечко.

После начала украинского кризиса 2014 года японским властям отчасти удавалось дистанцироваться от санкций США и ЕС, но после 24 февраля 2022 года это различие стерлось.

С момента начала санкционной войны Япония, как сообщило «РИА Новости», в общей сложности объявила о заморозке активов 987 человек из РФ, 129 организаций, 12 банков. Кроме того, экспортные ограничения введены в отношении 437 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью РФ.

И с этого пути Токио сходить не намерен. В пятницу министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура подтвердил: правительство решило с 9 августа запретить экспорт в РФ автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л. Эта мера затронет и подержанные машины. Японские автомобили особенно популярны на Дальнем Востоке и в Сибири, но эксперты полагают, что рынки этих регионов без особых проблем адаптируются к новым ограничениям: переориентируются на автомобили с двигателем до 1,9 л или же перейдут на бренды из Китая (см. «Ъ» от 19 июля).

Сотрудничеству РФ и КНР в «Белой книге» уделено особое внимание: там отмечается, что «стратегическая координация» двух стран вызывает «серьезную озабоченность в области безопасности».

Совместные полеты российских и китайских бомбардировщиков и проходы военных кораблей называются в документе «явной и намеренной демонстрацией силы». Любопытно, что в прошлогодней «Белой книге» была использована другая формулировка: «Предположительно, (это делается.— “Ъ”) с намерением демонстрации силы».

Между тем в документе 2023 года утверждается, что «в средне- и долгосрочной перспективе из-за значительных потерь в рядах обычных вооруженных сил» военные возможности РФ будут уменьшаться. А вот Китай, как следует из «Белой книги», будет лишь «наращивать военный потенциал, уделяя особое внимание своим военно-морским и военно-воздушным, а также ядерным и ракетным силам». В частности, согласно прогнозам, к 2035 году Китай будет обладать 1,5 тыс. ядерных боеголовок. В документе говорится, что Пекин особо активизировался в небе и водах, окружающих Тайвань (например, в 2021 году китайские самолеты залетали в его воздушное пространство 972 раза, а в 2022-м — уже 1733). В общем, именно деятельность КНР описана в документе как «величайший стратегический вызов».

«Тайвань является территорией Китая, а тайваньский вопрос — исключительно внутренним делом Китая, не терпящим вмешательства каких бы то ни было внешних сил»,— заявила в ответ представитель МИД КНР Мао Нин. По ее словам, авторы «Белой книги» «умышленно искажают» все факты, «намеренно преувеличивая так называемую китайскую угрозу и создавая напряженность в регионе».

Титул «величайший стратегический вызов» мог достаться и еще одной стране — КНДР.

«В последние годы Северная Корея неоднократно запускала баллистические и другие ракеты с беспрецедентно высокой частотой. Кроме того, она концентрируется на совершенствовании своих ядерных и ракетных технологий. Например, она неоднократно запускала баллистические ракеты, летевшие по нестандартным траекториям, и ракеты, которые, как утверждалось, были гиперзвуковыми. Северная Корея также занимается внедрением крылатых ракет большой дальности, которые планируется оснащать тактическим ядерным оружием»,— перечисляются в «Белой книге» угрозы со стороны Пхеньяна. И констатируется: Северная Корея уже сейчас обладает способностью атаковать Японию ядерным оружием, установленным на баллистических ракетах. Как отметили в Минобороны Японии, никогда ранее угроза национальной безопасности страны со стороны КНДР не была столь «серьезной и неминуемой, как сейчас».

Напомним, что в Пхеньяне такие обвинения отзеркаливают, утверждая: на самом деле угроза исходит от США и их союзников. Так, выступая накануне на праздничном параде по случаю 70-летия заключения перемирия в корейской войне, министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил: Соединенный Штаты пытаются создать «агрессивный военный блок» с участием Южной Кореи и Японии, который нацелен против самостоятельных стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Министр заверил, что если США вдруг решат применить против КНДР ядерное оружие, то сами не останутся «целыми и невредимыми»: «Им придется перенести такой кризис, о котором они не могли даже подумать».

Речь министра слушали в числе прочих высокопоставленные делегации из РФ и КНР (см. «Ъ» от 28 июля) — двух стран, которые в целом разделяют подобную риторику. Как заявила на днях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, обстановка на Корейском полуострове «продолжает накаляться главным образом из-за наращивания США совместно с Республикой Корея и Японией военной активности в рамках так называемой стратегии расширенного сдерживания КНДР».

Так или иначе уже запущенные процессы Токио и его союзники останавливать не собираются. В августе, например, премьер Японии Фумио Кисида и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль приедут в США на трехсторонний саммит с американским лидером Джо Байденом. Как сообщило агентство Kyodo, главной темой встречи, вероятнее всего, станет ядерная и ракетная угроза со стороны Северной Кореи.

Готовиться к худшему союзники будут и сообща, и по одиночке. Как зафиксировано в Стратегии национальной безопасности Японии, принятой в декабре прошлого года, к 2027 году расходы страны на оборону повысятся до рекордного уровня в 2% от ВВП. Это примерно 11 трлн иен ($81 млрд). Затраты в текущем финансовом году (закончится 31 марта 2024-го) составят 6,79 трлн иен ($52 млрд).

Павел Тарасенко