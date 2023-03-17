В Старом Свете последних событий

Несмотря на ограничения, россияне продолжают интересоваться недвижимостью в Европе. С января по 15 марта спрос на нее превысил уровень 2019 года на 54%, и на европейские страны пришлась почти треть запросов на покупку всей зарубежной недвижимости. Для заключения сделок граждане вынуждены переводить средства через счета в странах бывшего СССР, получать европейский вид на жительство и искать продавцов, работающих в российской юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Федотова, Коммерсантъ Фото: Елена Федотова, Коммерсантъ

С начала года по 15 марта спрос россиян на покупку недвижимости в Европе оказался на 5% ниже аналогичного периода 2022 года и на 54% превысил уровень 2019 года. Такие данные приводит Tranio. По их оценкам, европейские страны сформировали 29,6% от общего числа запросов на покупку зарубежной недвижимости. В Prina.ru говорят, что на европейские направления приходится около 50% спроса покупателей зарубежной недвижимости против 40% до серии землетрясений в Турции. Директор департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Ларина называет спрос на европейские локации высоким.

В Intermark Real Estate Кипр называют лидирующим направлением. В Tranio указывают, что за январь—март число запросов на покупку здесь зарубежной недвижимости выросло более чем в два раза год к году. Следом идут Греция и Франция с ростом на 41% и 29% соответственно. А спрос на покупку недвижимости в Черногории, Португалии, Италии и Германии за год сократился на 12–38%. В NF Group в число популярных локаций включают Испанию и Австрию. В Prian.ru отмечают растущий интерес к Финляндии. На активность российских покупателей в Европе указывает и статистика отдельных стран. Так, согласно опубликованным данным кадастрового управления Испании, россияне в четвертом квартале 2022 года сформировали 2,27% сделок по покупкам недвижимости иностранцами против 1,89% годом ранее.

Формально ни одна из стран Европы, по словам главного редактора Prian.ru Филиппа Березина, до сих пор не запретила покупку недвижимости россиянам, хотя у соотечественников возникают проблемы с переводом средств. «Нужно либо перевести деньги на свой счет за границей, либо убедить банк продавца принять их»,— говорит он. В Испании, отмечает господин Березин, некоторые застройщики помогают россиянам с открытием счетов, на которые клиенты переводят €100 тыс. и оплачивают недвижимость в рассрочку. Недвижимость на Кипре, по опыту эксперта, купить проще: средства можно переводить из российских банков, не попавших под санкции.

Партнер Intermark Real Estate Ирина Мошева указывает, что оплата сделок может проходить и со счетов, открытых россиянами в зарубежных банках. Могут использоваться финансовые институты дружественных стран — например, Казахстана, говорят в Tranio. Еще одной возможностью Филипп Березин называет сделки в российской юрисдикции при условии, что покупатель и продавец — внутри страны, а за рубежом выполняется переоформление. Такие примеры эксперт знает в Болгарии. В Tranio добавили, что по похожей схеме продают недвижимость в собственных девелоперских проектах в Греции, где продавцом выступает компания—налоговый резидент РФ.

По словам господина Березина, решением вопроса с покупкой зарубежной недвижимости стало предварительное получение европейского вида на жительство (ВНЖ). Ранее недвижимость приобретали для его оформления, напоминает госпожа Мошева. Сейчас же, по ее словам, ВНЖ европейского государства, полученный на любом основании, позволяет открыть счет в банке, принимать переводы, в том числе из России, оплачивать сделки. Представитель Henley & Partners Полина Кулешова говорит, что сейчас россияне могут участвовать в программах Италии, Австрии, Испании, Португалии, Болгарии, Великобритании, получив ВНЖ или ПМЖ для финансово независимых заявителей, инвесторов и др.

По словам Ирины Мошевой, интерес россиян к европейской недвижимости будет зависеть от общей конъюнктуры, в частности, ситуации с переводами, обслуживанием счетов, логистикой перелетов. Филипп Березин не ждет роста спроса до завершения боевых действий на Украине и ослабления санкций, отмечая, что часть клиентов, которые стабильно интересуются покупкой недвижимости в Европе, сохраняется.

Александра Мерцалова