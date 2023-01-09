«Золотым визам» определили цену

Правительство определило требования к иностранцам, претендующим на получение вида на жительство (ВНЖ) в России в обмен на инвестиции. Для этого необходимо вложить от 15 млн руб. в социально значимые проекты регионов или 30 млн руб.— в капитал российского юрлица. Другие варианты — регистрация и не менее чем двухлетнее владение бизнесом с уплатой в год от 4 млн руб. налогов или покупка недвижимости с общей кадастровой стоимостью от 20 млн до 50 млн руб. На фоне условий выдачи «золотых виз» другими странами российские требования привлекательными не выглядят.
Россия готова открыть дверь гражданам — иностранным инвесторам за сумму от 15 млн руб.
Фото: Евгения Худобко, Коммерсантъ
Белый дом утвердил правила получения «золотых виз» — выдачи в упрощенном порядке вида на жительство (ВНЖ) в России в обмен на инвестиции. С 11 января инвесторы смогут получать ВНЖ, который дает возможность свободного въезда в РФ и ведения бизнеса в любом регионе без получения разрешения на временное проживание (РВП). Сейчас такой порядок доступен, например, для IT-специалистов, а также для граждан Казахстана, Молдавии и Украины.
Согласно постановлению правительства, получить «золотую визу» иностранцы могут, вложив в течение трех лет до подачи заявления на ВНЖ минимум 15 млн руб. в социально значимые региональные проекты или инвестировав 30 млн руб. в российскую компанию (должна работать не менее трех лет и за год, предшествующий подаче заявления на ВНЖ, уплатить налоги и взносы на сумму от 6 млн руб.). Другой вариант — регистрация и последующее владение юрлицом, которое ведет деятельность в РФ от двух лет и платит в год от 4 млн руб. налогов. Наконец, можно купить в РФ недвижимость любого назначения на стадии строительства или в течение двух лет после ее ввода в эксплуатацию — с общей кадастровой стоимостью от 25 млн руб. (в Москве — от 50 млн руб., на Дальнем Востоке — от 20 млн руб.). Недвижимость должна быть свободна от обременений, а владеть ею иностранец должен непрерывно в течение года до подачи заявления.
Как поясняли ранее в Минэкономики, прежде всего интерес к «золотым визам» ожидается со стороны граждан стран ЕАЭС, СНГ, Ближнего Востока и Азии — вероятные инвестиции в Россию оценивались до 12 млрд руб. в 2023 году, дальше — до 40 млрд руб. в год. Как отмечает эксперт по вопросам инвестиционного гражданства, управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов, новые правила «снимают хотя бы одну головную боль — получение РВП». Отметим, что другая проблема — необходимость ежегодного подтверждения ВНЖ (как правило, бессрочного) остается.
Практика получения ВНЖ в обмен на инвестиции широко распространена в мире — обычно такую возможность дают небольшие страны, заинтересованные в привлечении иностранного капитала. Например, в Португалии для ВНЖ требуется покупка недвижимости на сумму от €250 тыс. (по текущему курсу — 19,3 млн руб.). При этом предоставляются льготы — доход инвестора, полученный вне страны, не облагается налогом в течение первых десяти лет, подача документов на гражданство возможна через пять лет. Программа запущена в 2012 году, ею воспользовались 27 тыс. человек. На Кипре объем инвестиций для ВНЖ должен составить не менее €300 тыс., но его получение не дает права работать и вести бизнес в стране. Программы с менее жесткими условиями действуют в Сербии, Турции, Грузии, Черногории. Островное государство Сент-Китс и Невис позволяет получить гражданство сразу после оформления сделки (на сумму более $200 тыс.).
В последнее время альтернативным способом получения ВНЖ становятся визы «цифровых кочевников» или стартап-визы — от потенциального резидента не требуется инвестиций, но действует порог по уровню дохода, также должно соблюдаться условие о получении дохода вне страны. В Португалии порог для такой визы в зависимости от программы может составлять от €600 до €3 тыс. в месяц, в Испании — около €2 тыс., в Бразилии — $1,5 тыс., на Каймановых островах — $100 тыс. в год, а в ОАЭ — €5 тыс. в месяц.