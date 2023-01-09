«Золотым визам» определили цену

Правительство определило требования к иностранцам, претендующим на получение вида на жительство (ВНЖ) в России в обмен на инвестиции. Для этого необходимо вложить от 15 млн руб. в социально значимые проекты регионов или 30 млн руб.— в капитал российского юрлица. Другие варианты — регистрация и не менее чем двухлетнее владение бизнесом с уплатой в год от 4 млн руб. налогов или покупка недвижимости с общей кадастровой стоимостью от 20 млн до 50 млн руб. На фоне условий выдачи «золотых виз» другими странами российские требования привлекательными не выглядят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Россия готова открыть дверь гражданам — иностранным инвесторам за сумму от 15 млн руб.

Фото: Евгения Худобко, Коммерсантъ Россия готова открыть дверь гражданам — иностранным инвесторам за сумму от 15 млн руб.

Фото: Евгения Худобко, Коммерсантъ

Белый дом утвердил правила получения «золотых виз» — выдачи в упрощенном порядке вида на жительство (ВНЖ) в России в обмен на инвестиции. С 11 января инвесторы смогут получать ВНЖ, который дает возможность свободного въезда в РФ и ведения бизнеса в любом регионе без получения разрешения на временное проживание (РВП). Сейчас такой порядок доступен, например, для IT-специалистов, а также для граждан Казахстана, Молдавии и Украины.

Согласно постановлению правительства, получить «золотую визу» иностранцы могут, вложив в течение трех лет до подачи заявления на ВНЖ минимум 15 млн руб. в социально значимые региональные проекты или инвестировав 30 млн руб. в российскую компанию (должна работать не менее трех лет и за год, предшествующий подаче заявления на ВНЖ, уплатить налоги и взносы на сумму от 6 млн руб.). Другой вариант — регистрация и последующее владение юрлицом, которое ведет деятельность в РФ от двух лет и платит в год от 4 млн руб. налогов. Наконец, можно купить в РФ недвижимость любого назначения на стадии строительства или в течение двух лет после ее ввода в эксплуатацию — с общей кадастровой стоимостью от 25 млн руб. (в Москве — от 50 млн руб., на Дальнем Востоке — от 20 млн руб.). Недвижимость должна быть свободна от обременений, а владеть ею иностранец должен непрерывно в течение года до подачи заявления.

Как поясняли ранее в Минэкономики, прежде всего интерес к «золотым визам» ожидается со стороны граждан стран ЕАЭС, СНГ, Ближнего Востока и Азии — вероятные инвестиции в Россию оценивались до 12 млрд руб. в 2023 году, дальше — до 40 млрд руб. в год. Как отмечает эксперт по вопросам инвестиционного гражданства, управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов, новые правила «снимают хотя бы одну головную боль — получение РВП». Отметим, что другая проблема — необходимость ежегодного подтверждения ВНЖ (как правило, бессрочного) остается.

Практика получения ВНЖ в обмен на инвестиции широко распространена в мире — обычно такую возможность дают небольшие страны, заинтересованные в привлечении иностранного капитала. Например, в Португалии для ВНЖ требуется покупка недвижимости на сумму от €250 тыс. (по текущему курсу — 19,3 млн руб.). При этом предоставляются льготы — доход инвестора, полученный вне страны, не облагается налогом в течение первых десяти лет, подача документов на гражданство возможна через пять лет. Программа запущена в 2012 году, ею воспользовались 27 тыс. человек. На Кипре объем инвестиций для ВНЖ должен составить не менее €300 тыс., но его получение не дает права работать и вести бизнес в стране. Программы с менее жесткими условиями действуют в Сербии, Турции, Грузии, Черногории. Островное государство Сент-Китс и Невис позволяет получить гражданство сразу после оформления сделки (на сумму более $200 тыс.).

В последнее время альтернативным способом получения ВНЖ становятся визы «цифровых кочевников» или стартап-визы — от потенциального резидента не требуется инвестиций, но действует порог по уровню дохода, также должно соблюдаться условие о получении дохода вне страны. В Португалии порог для такой визы в зависимости от программы может составлять от €600 до €3 тыс. в месяц, в Испании — около €2 тыс., в Бразилии — $1,5 тыс., на Каймановых островах — $100 тыс. в год, а в ОАЭ — €5 тыс. в месяц.

Евгения Крючкова, Татьяна Едовина