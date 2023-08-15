Суд в ДНР дал пожизненный срок бойцу ВСУ за расстрел четырех жителей Мариуполя

Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному сроку военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ) Василия Шитрю за убийство четырех мирных жителей Мариуполя, сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР). По версии следствия, 20-летний боец 56-й мотопехотной бригады ВСУ расстрелял из автомата четверых гражданских лиц — двух мужчин и двух женщин, которые шли по проспекту Никопольский в Мариуполе.

Убийство, по данным следствия, было совершено солдатом украинской армии по приказу своего командующего в апреле прошлого года. «Из показаний Шитри следует, что оружия у убитых им гражданских лиц он не видел, видимой угрозы люди для него не представляли»,— подчеркнули в СКР.

Украинскому военному вменили совершение преступлений, предусмотренных п.п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 356 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, и применение запрещенных средств и методов ведения войны). Отбывать пожизненное заключение боец ВСУ будет в исправительной колонии особого режима.

За последнюю неделю это уже второй приговор, вынесенный украинским военным за преступления, которые были совершены в Мариуполе. Так, 10 августа Верховный суд ДНР признал бойца украинского батальона «Азов» (признан в РФ террористическим и запрещен) 27-летнего Анатолия Килюшика виновным в убийстве мужчины, доставлявшего гуманитарную помощь в Мариуполь, и приговорил подсудимого к 25 годам лишения свободы.

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Александр Кислов