Суд ДНР приговорил бойца «Азова» к 25 годам по делу об убийстве жителя Мариуполя

Верховный суд ДНР признал бойца украинского батальона «Азов» (признан в РФ террористическим и запрещен) 27-летнего Анатолия Килюшика виновным в убийстве мужчины, доставлявшего гуманитарную помощь в Мариуполь, и приговорил подсудимого к 25 годам лишения свободы.

«Килюшик получил приказ от вышестоящего командира убить доставленного мирного жителя. У подъезда жилого дома по проспекту Нахимова Килюшик несколько раз выстрелил в него из пистолета-пулемета. От полученных ранений мужчина скончался. Мотивом убийства явились предположения Килюшика и его соучастников, что потерпевший поддерживает пророссийские взгляды»,— сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В ведомстве отметили, что подсудимый в ходе судебного процесса полностью признал свою вину и раскаялся. Помимо убийства жителя Мариуполя его признали виновным в «применении запрещенных средств и методов ведения войны». Отбывать наказание боец «Азова» будет в исправительной колонии строгого режима. Также Анатолий Килюшик должен будет выплатить 20 млн руб. в качестве компенсации матери убитого им мужчины.

Помимо этого процесса в Ростове-на-Дону сейчас идет суд над 24 предполагаемыми участниками «Азова». Мужчинам, служившим в «Азове» в разное время и на различных должностях, и женщинам, работавшим в основном поварами, вменяют в вину насильственный захват власти в ДНР, а также участие в террористической организации.

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Александр Кислов