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Коммерсантъ FM
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Туристы из Екатеринбурга сутки не могут улететь домой из Антальи

Российские туристы из Екатеринбурга не могут улететь из Антальи уже целые сутки. Их рейс WZ3062 авиакомпании Red Wings, запланированный на 21:30 12 августа, задерживают из-за поломки. Об этом сообщила «РИА Новости» пассажирка рейса.

«Самолет не вылетел по причине поломки, а поломка не устраняется, потому что нет деталей»,— рассказала пассажирка. Сейчас туристы в ожидании вылета остаются в отеле. Кто-то спит в номерах, кто-то отдыхает в бассейне.

Судя по онлайн-расписанию вылетов, рейс должен вылететь в 21:30 (совпадает с московским) сегодня, 13 августа.

Анастасия Ларина

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