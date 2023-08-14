Рейс Red Wings из Екатеринбурга в Анталью вылетел после 37-часовой задержки

Рейс авиакомпании Red Wings WZ-3061 вылетел из Екатеринбурга в турецкую Анталью после 37-часовой задержки. Поначалу отправка самолета была назначена на 13 августа, 7:20 (5:20 мск). Согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, рейс вылетел в 20:30 (18:30 мск). По данным Уральской транспортной прокуратуры, вылет отложили из-за отсутствия воздушного судна.

Вылет другого задержанного рейса Red Wings WZ-3071 из Екатеринбурга в Анталью запланирован на 15 августа, 1:55 (23:55 понедельника мск). Он должен был вылететь сегодня, 14 августа, в 8:30 (6:30 мск). Причиной задержки, по данным прокуратуры, послужило позднее прибытие самолета.

Задержки с вылетом туристов по маршруту из Екатеринбурга в Анталью и из Антальи в Екатеринбург рейсами Red Wings происходят с 12 августа. По данным Росавиации, они вызваны технической неисправностью двух самолетов перевозчика. Содействие в вывозе пассажиров окажет авиакомпания «Икар».

В Red Wings ранее сообщили, что задержка рейсов WZ-3061 и WZ-3062 произошла из-за того, что по техническим причинам одновременно вышли из строя два воздушных судна Boeing-777 из трех, имеющихся в парке авиакомпании. Ситуацию с задержками рейсов отслеживает Свердловская транспортная прокуратура.

Мария Федотова