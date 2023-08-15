В четвертый раз не Дональд Трамп

Лидер республиканской предвыборной гонки Дональд Трамп в четвертый раз столкнулся с уголовным обвинением. И уже второй раз за последний месяц его заподозрили в попытке удержаться у власти после выборов в 2020 году. Источником новых неприятностей для господина Трампа стал штат Джорджия, где он, проиграв демократу Джо Байдену, пытался повлиять на результаты голосования, призывая местных чиновников найти недостающие ему голоса. Сам политик называет происходящее политическим давлением и видит в этом стремление оппонентов помешать его избирательной кампании. Дело в Джорджии потенциально для него опаснее остальных, поскольку, в отличие от федерального разбирательства, он не сможет его прекратить, став президентом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-президент США Дональд Трамп называет возбуждение против него уголовных дел политическим давлением и видит в них стремление оппонентов помешать его избирательной кампании

Фото: Reba Saldanha / Reuters Экс-президент США Дональд Трамп называет возбуждение против него уголовных дел политическим давлением и видит в них стремление оппонентов помешать его избирательной кампании

Фото: Reba Saldanha / Reuters

Август оказался тяжелым месяцем для Дональда Трампа, испытывающего проблемы с законом. Сначала спецпрокурор Джек Смит добился возбуждения против него дела о попытке сохранить власть после поражения на выборах-2020 и об участии в мятеже 6 января 2021 года. Теперь со схожими обвинениями выступили в штате Джорджия. Большое жюри присяжных обвинило экс-президента в попытке незаконным путем изменить итоги голосования на выборах непосредственно в Джорджии. Причем местные прокуроры заподозрили политика в преступлениях сразу по 13 статьям, среди которых заговор с целью подделки документов, нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией (RICO — The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) и подстрекательство госслужащего к нарушению присяги.

Помимо Дональда Трампа обвинения были предъявлены 18 людям, среди которых бывший глава администрации президента Марк Медоуз и экс-мэр Нью-Йорка, известный юрист Руди Джулиани.

Самое тяжелое преступление, которое вменяется в вину господину Трампу и его соратникам, касается закона RICO, где речь идет фактически о действиях в составе организованной преступной группы.

Прокуроры уверены, что экс-президент с сообщниками понимали, что проиграли выборы в 2020 году, однако «сознательно и умышленно вступили в сговор» и, более того, попытались с помощью давления на чиновников штата изменить результаты голосования.

В частности, в деле фигурирует звонок Дональда Трампа госсекретарю Джорджии Брэду Раффенспергеру, отвечавшему за электоральный процесс и подсчет голосов в штате. Тогда раздосадованный республиканец потребовал от господина Раффенспергера «найти 11 780 голосов», недостающих ему до победы над Джо Байденом. Более того, на аудиозаписи, опубликованной газетой The Washington Post еще в январе 2021 года, слышно, что политик угрожал чиновнику уголовным преследованием, если тот откажется пересчитывать голоса.

Теперь у Дональда Трампа и остальных 18 обвиняемых есть время до 25 августа, чтобы приехать в столицу штата Атланту, сдаться полиции и предстать перед судьей. Заседание суда, на котором им будет избрана мера пресечения, будет транслироваться в прямом эфире.

Четвертое уголовное дело против себя республиканец по традиции назвал «охотой на ведьм» и счел «политически мотивированным».

По его мнению, эти обвинения «могли бы выдвинуть 2,5 года назад», однако специально приурочили к новой избирательной кампании. «Я лидирую среди всех республиканцев и, по данным почти любого опроса, значительно опережаю президента Джо Байдена»,— заявил Дональд Трамп.

Как отмечают западные СМИ, хотя уголовные обвинения против бывшего президента уже превратились в рутину, дело в Джорджии стоит особняком. Первые два дела — о фальсификации бухгалтерской отчетности при выплате порноактрисе Сторми Дэниелс денег за молчание, а также о халатном обращении с секретными документами — сегодня выглядят как не такие уж и значительные. В обоих случаях политик имеет неплохие шансы легко отделаться, например штрафом, а сам факт возбуждения дел еще и сыграл на руку экс-президенту, консолидировав вокруг него консервативный электорат. Третье дело, разбираемое в суде Вашингтона, хотя и таит в себе много рисков, оставляет экс-президенту шансы выйти сухим из воды. Если адвокатам удастся затянуть процесс, то в случае победы Дональда Трампа на выборах-2024 он сможет просто уволить прокурора Джека Смита и прикрыть разбирательство. Если же его успеют осудить, то в статусе президента господин Трамп сам себя и помилует.

В случае с Джорджией такой сценарий не пройдет. Дело рассматривается на уровне штата, а потому президент никоим образом законно не сможет вмешаться в процесс и тем более объявить о помиловании. Такая прерогатива главы исполнительной власти США распространяется только на преступления, подпадающие под федеральную юрисдикцию.

Конституция США не запрещает обвиняемым в совершении преступлений или осужденным баллотироваться на выборные должности и в итоге занимать их. Поэтому технически на продолжение избирательной кампании Дональдом Трампом все уголовные обвинения против него никак повлиять не могут. Юристы и эксперты уже упражняются в предсказаниях, что случится с США, если ими будет руководить человек, приговоренный к реальному сроку. Правда, прецедентов в истории не было, а потому все так или иначе надеются, что до такой неловкой ситуации дело не дойдет.

Тем более что 14-я поправка к Конституции запрещает занимать госдолжности лицам, которые принесли присягу защищать Соединенные Штаты и при этом участвовали в «восстании или мятеже». Аналитики полагают: в случае чего на Дональда Трампа свалится множество гражданских исков в судах различных штатов, с помощью которых его попытаются отрешить от поста президента.

Впрочем, до этого господину Трампу еще предстоит завоевать номинацию кандидата в президенты от Республиканской партии, а затем и победить соперника-демократа, которым, вероятнее всего, как и четыре года назад, окажется Джо Байден.

Ранее опросы показывали, что больше половины консервативного электората, несмотря на сочувствие и симпатии к экс-президенту, не готовы отдать за него свои голоса, если к моменту волеизъявления он будет осужден и приговорен к тюрьме (см. “Ъ” от 5 августа). Другое дело, что судебные разбирательства могут и не завершиться до окончания республиканских праймериз, а значит, господин Трамп сохраняет приличные шансы стать кандидатом от партии.

Как показывают опросы, преимущество экс-президента перед конкурентами-республиканцами становится подавляющим.

По одному из последних исследований, его готовы поддержать 57% консервативных избирателей, а губернатора Флориды Рона Десантиса, считающегося основным соперником бывшего главы Белого дома в борьбе за номинацию,— лишь 12%.

Тем не менее конвертировать уголовные дела в поддержку уже непосредственно в финальной схватке с Джо Байденом Дональду Трампу будет весьма непросто. Еще июльский опрос Reuters/Ipsos показал, что 37% независимых избирателей признались: сам факт уголовных обвинений в адрес политика снижает вероятность того, что они его поддержат. А как известно, колеблющиеся штаты и, соответственно, независимые избиратели, не ассоциирующие себя с демократами или республиканцами, традиционно решают исход президентских выборов в США.

Пока Дональд Трамп и Джо Байден показывают примерно равные результаты в общенациональных опросах с небольшим преимуществом (вопреки утверждениям республиканца) в пользу действующего президента.

Алексей Забродин