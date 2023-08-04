Срок сроком вышибают

Судебный процесс по делу бывшего президента США Дональда Трампа, который обвиняется в преступлениях против государства и его граждан, официально запущен. С одной стороны, политику и по совместительству одному из республиканских кандидатов на президентских выборах-2024 не привыкать к проблемам с законом. И до этого он умело конвертировал выдвигаемые против него подозрения по различным поводам в народную любовь. Но на этот раз обстоятельства выглядят серьезнее, и, как показывает социология, большинство республиканцев не будут отдавать за господина Трампа свои голоса, если его признают виновным в уголовном преступлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущие обвинения подмочить репутацию Дональда Трампа так и не смогли, но в этот раз все гораздо серьезнее: экс-президент США обвиняется в преступлениях против государства и в случае признания виновным вряд ли отделается штрафом

Фото: Olivier Douliery / AFP Предыдущие обвинения подмочить репутацию Дональда Трампа так и не смогли, но в этот раз все гораздо серьезнее: экс-президент США обвиняется в преступлениях против государства и в случае признания виновным вряд ли отделается штрафом

Фото: Olivier Douliery / AFP

Дональд Трамп в третий раз официально стал обвиняемым по уголовному делу. В суде в столичном Вашингтоне экс-президенту инкриминируют попытку незаконными методами отменить свое поражение по итогам выборов-2020, на которых победил демократ Джо Байден. Против республиканца, который намерен вернуться в Белый дом в 2024 году, выдвинуты обвинения по четырем статьям: сговор с целью обмана США, сговор с целью фальсификации показаний свидетелей, сговор против прав граждан, а также воспрепятствование и попытка воспрепятствования расследованию. По словам самого господина Трампа, в рамках этого дела ему может грозить до 561 года тюрьмы. Ни по одному из пунктов свою вину господин Трамп, естественно, не признал. И заявил, что речь идет «о преследовании политического оппонента», чтобы помешать ему вновь возглавить Америку.

Само заседание суда проходило в километре от Капитолия, который 6 января 2021 года разгромили сторонники Дональда Трампа, не в последнюю очередь вдохновленные его речами про «украденные выборы».

Несмотря на громкость дела и колоссальное мировое внимание к нему, заседание продлилось около получаса, а здание суда экс-президент покинул без каких-либо условий — не потребовали даже залог.

Предварительные слушания назначены на 28 августа — самую позднюю дату из тех, которые суд предложил на выбор юристам бывшего главы Белого дома. Это обстоятельство позволило американским СМИ заключить, что адвокаты господина Трампа будут придерживаться тактики максимального затягивания процесса и постараются не допустить вынесения приговора до выборов 5 ноября 2024 года, чтобы в случае победы на них новоизбранный президент Трамп смог прекратить процессы по обвинениям в собственный адрес на федеральном уровне.

Впрочем, до этого еще далеко и нет совершенно никакой гарантии, что юристам республиканца удастся затянуть процесс на необходимый срок. Тем более что обвинение как раз хочет провернуть все побыстрее, разумно опасаясь намерений Дональда Трампа прекратить дело в случае прихода к власти.

При этом победа ни одной из сторон — защиты или обвинения — не гарантирована. Американские юристы полагают: вполне вероятно, что политик предстанет перед судом присяжных до 5 ноября 2024 года, однако даже в этом случае само вынесение приговора может затянуться. Для этого господину Трампу и его команде нужно будет посеять «обоснованные сомнения» хотя бы у одного из присяжных, который бы заблокировал единогласный вердикт.

Кроме того, даже если Дональд Трамп окажется в тюрьме к моменту голосования, это никак не помешает ему выиграть выборы. Во всяком случае, законы США этому не препятствуют. Другой вопрос — как руководить Америкой из-за решетки? Таких прецедентов в истории Штатов не было.

Так или иначе, главный вопрос сейчас с политической точки зрения — как третье уголовное дело повлияет на популярность господина Трампа и его способность вести предвыборную кампанию?

Как правило, обвиняемые по уголовным делам должны присутствовать в зале суда во время заседаний по своим процессам, а значит, республиканцу волей-неволей придется отвлекаться от агитации, митингов и голосований на партийных праймериз, стартующих в начале 2024 года.

Сам Дональд Трамп, которому удавалось зарабатывать дополнительные очки на предыдущих обвинениях — в фальсификации бухгалтерской отчетности о выплате порноактрисе Сторми Дэниелс денег за молчание, а также в халатном обращении с секретными документами,— это, кажется, отлично осознает. По его словам, правосудие преследует не просто невиновного, а «человека, который с очень-очень существенными показателями опережает (конкурентов.— “Ъ”) на этапе внутрипартийной борьбы среди республиканцев и намного опережает Байдена».

Правда, если в первом случае республиканец действительно не соврал — его преимущество над ближайшим соперником по партии губернатором Флориды Роном Десантисом колоссальное, то с действующим президентом он идет плюс-минус наравне. Согласно последним опросам, нынешний глава Белого дома даже несколько опережает спарринг-партнера по выборам-2020.

Проблема в том, что нынешнее обвинение выглядит посерьезнее предыдущих, а шансов отделаться штрафом меньше. И это уже сильно бьет по перспективам Дональда Трампа. Согласно свежему исследованию Reuters/Ipsos, 75% консервативного электората согласны с экс-президентом, что выдвинутые против него обвинения «политически мотивированы». Однако 52% респондентов-республиканцев признали, что не стали бы голосовать за политика, если бы он «отбывал срок в тюрьме» (противоположную позицию заняли 28%). Также 45% не проголосовали бы за господина Трампа в случае признания его судом присяжных виновным в тяжком преступлении.

Другими словами, любовь и признание консерваторов экс-президент США заслужил, но идти с ним до конца (тем более если «делать Америку снова великой» придется из тюрьмы) не готовы больше половины консерваторов.

Впрочем, процесс только начинается, партийные праймериз еще только на подходе, а до финальной битвы в ноябре 2024-го и вовсе больше года.

Алексей Забродин