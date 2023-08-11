За Дональдом Трампом идут все новые люди

Экс-президент США Дональд Трамп продолжает лидировать в гонке республиканцев за номинацию на выборы-2024. Однако расстановка сил среди его ближайших преследователей серьезно меняется. Вперед вырываются откровенные аутсайдеры. Они пытаются оттеснить на третье место в республиканских рейтингах губернатора Флориды Рона Десантиса, который до сих пор считался главным оппонентом 45-го президента США. Много внимания сейчас в связи с этим приковано к 38-летнему сыну индийских иммигрантов Вивеку Рамасвами, который позиционирует себя как «версия Трампа следующего поколения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вивек Рамасвами неожиданно для всех начал претендовать на роль второго по популярности республиканца после Дональда Трампа

Фото: Charlie Neibergall / AP Вивек Рамасвами неожиданно для всех начал претендовать на роль второго по популярности республиканца после Дональда Трампа

Фото: Charlie Neibergall / AP

В то время как Дональд Трамп, несмотря на очередные выдвинутые в его адрес обвинения, продолжает лидировать в битве за номинацию от Республиканской партии, в стане его ближайших конкурентов происходят серьезные изменения. Это следует, например, из результатов нового опроса от компании Cyngal, которые цитирует издание Newsweek.

Губернатор Флориды Рон Десантис, который всегда считался главным конкурентом бывшего президента за номинацию, впервые уступил в этом рейтинге место аутсайдеру гонки — бизнесмену индийского происхождения Вивеку Рамасвами.

Согласно опросу 2 тыс. избирателей-республиканцев по всей территории США, Рона Десантиса считают лучшим вариантом 10%, в то время как господин Рамасвами получил 11%.

Уровень поддержки Дональда Трампа среди республиканского электората — 53%.

38-летний основатель биотехнологической компании Вивек Рамасвами, пожалуй, самый недооцененный кандидат в этой гонке, на которого до сих пор мало кто делал ставки. Во многом он позиционирует себя как «версия Трампа следующего поколения». В конце прошлой недели бизнесмен отказался ответить на вопрос, утвердил ли бы он результаты выборов 2020 года, как это сделал 7 января 2021-го тогдашний вице-президент Майк Пенс (напомним, что Дональд Трамп всячески призывал его не делать этого, так как был не согласен с победой Джо Байдена). Кроме того, политик обещал в случае своей победы помиловать господина Трампа, если бывший президент будет осужден за попытки отменить результаты тех выборов.

Другой нашумевший комментарий был о возможной связи между поддержкой Вашингтоном Украины и бизнес-интересами Хантера Байдена, сына действующего президента. «Цель вооруженных сил США — в продвижении американских интересов, в защите родины. А не в том, чтобы бесцельно вести какую-то непонятную войну, которая, возможно, является компенсацией за частную взятку в размере $5 млн, которую член одной американской семьи получил от (газодобывающей украинской компании.— “Ъ”) Burisma»,— цитирует новоиспеченного политика NBC News.

Причина популярности Вивека Рамасвами объясняется несколькими факторами. Во-первых, американские консерваторы находятся в поиске новых лиц и кандидатов. Во-вторых, их надежды на Рона Десантиса не оправдались.

Как написало издание The Hill, губернатор Флориды, подававший несколько месяцев назад большие надежды, «допустил ошибки, и стало создаваться впечатление, что электорат Республиканской партии просто не заинтересован в том, что он предлагает; по сути, это позиция Трампа, но с меньшим хаосом». Кроме того, издание констатировало: колеблющийся между Дональдом Трампом и Роном Десантисом электорат все-таки выбрал первого. В итоге господин Десантис отстает от бывшего президента гораздо больше, чем в начале своей избирательной кампании, а другие соперники заметно приблизились к губернатору Флориды.

И речь идет не только о Вивеке Рамасвами, но и, например, об экс-губернаторе Нью-Джерси Крисе Кристи. В среду он заявил The Hill, что губернатор Десантис, судя по динамике результатов соцопросов, «идет в неправильном направлении». При этом господин Кристи процитировал исследование Journal/co-efficient, проведенное в штате Нью-Гемпшир (традиционно именно там стартуют праймериз республиканцев и демократов). Из этого соцопроса следует, что Крис Кристи и Рон Десантис делят среди потенциальных республиканских кандидатов второе после Дональда Трампа место: у обоих по 9% голосов.

Господин Кристи уверен, что ситуация может кардинально измениться после первых президентских дебатов Республиканской партии, которые состоятся 23 августа в Милуоки и будут транслироваться на канале Fox News. Причем, по словам политика, эти дебаты могут негативно отразиться и на рейтинге Дональда Трампа.

Экс-глава Белого дома ранее дал понять, что вряд ли примет участие в мероприятии, так как позиция неформального лидера партии дает ему право не обсуждать свою программу с другими кандидатами. «Это показывает полное отсутствие уважения к избирателям-республиканцам. Он думает, что поскольку дважды выиграл номинацию, то она и сейчас уже у него в кармане»,— возмущался Крис Кристи.

Существенное изменение общественного мнения в пользу другого кандидата — единственное, что может помешать Дональду Трампу получить номинацию от своей партии. Экс-президент имеет право продолжать избирательную кампанию, даже если будет осужден и лишен свободы. Кроме того, вполне вероятно, что по итогам выборов в случае победы он сможет сам себя и помиловать.

Согласно последним опросам общественного мнения, разница в рейтингах Джо Байдена и Дональда Трампа находится в пределах статистической погрешности.

Екатерина Мур, Вашингтон