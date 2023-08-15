«Челси» сбрасывает фунты

Лондонский «Челси» отметился весьма примечательным достижением. В понедельник команда объявила о закрытии рекордной для Английской премьер-лиги (АПЛ) трансферной сделки, в рамках которой Мойсес Кайседо был куплен у «Брайтона» за €133 млн. Таким образом, всего за год с лишним после того, как контроль над «Челси» перешел к американскому предпринимателю Тодду Бёли, клуб потратил на покупку новых футболистов более €1 млрд. С такой скоростью деньги на усиление в футболе не расходовал никто и никогда. А учитывая, что до закрытия летнего трансферного окна еще две недели, «Челси» наверняка потратит еще больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После покупки Мойсеса Кайседо (на переднем плане) расходы «Челси» на усиление при новом владельце клуба Тодде Бёли превысили €1 млрд

Фото: Glyn Kirk / AFP После покупки Мойсеса Кайседо (на переднем плане) расходы «Челси» на усиление при новом владельце клуба Тодде Бёли превысили €1 млрд

Фото: Glyn Kirk / AFP

В понедельник вечером «Челси» сообщил о закрытии сделки по переходу из «Брайтона» эквадорского полузащитника Мойсеса Кайседо. Помимо того что она стала рекордной для АПЛ — ранее ни одна из команд богатейшей лиги мира не отдавала за футболиста £115 млн (€133 млн), она позволила лондонцам, а точнее их владельцу, американскому предпринимателю Тодду Бёли, преодолеть то, что называется психологической отметкой. Ведь на покупку новых футболистов при нем израсходовано уже £906 млн. По текущему курсу это составляет €1,053 млрд.

Напомним, что господин Бёли приобрел «Челси» в мае прошлого года. Прежний владелец клуба Роман Абрамович был вынужден его продать после того, как попал в санкционные списки ЕС и Великобритании (общие расходы Тодда Бёли на покупку составили £4,25 млрд — £2,5 млрд было выплачено за сам клуб, еще £1,75 млрд господин Бёли обязался вложить в его развитие). То есть Тодд Бёли владеет командой всего 15 месяцев, в которые умещаются три трансферные кампании — летняя 2022 года, зимняя 2023-го и летняя, все еще продолжающаяся (в АПЛ трансферное окно закрывается 1 сентября).

Выходит, что в среднем на усиление «Челси» Тодд Бёли выделяет почти по £67 млн в месяц.

Для сравнения: господин Абрамович после приобретения команды, которая в 2003 году никак не могла претендовать на нынешний статус суперклуба, в первый год владения ею вкладывал в ее усиление ежемесячно втрое меньшие суммы. В дальнейшем, после того как лондонцы улучшили свои финансовые и спортивные показатели, вложения не сильно превышали поступления. За два десятка лет, на протяжении которых Роман Абрамович владел «Челси», он потратил на клуб не более £2 млрд. Да и те были выданы команде в виде кредитов, правда не требовавших обслуживания.

В общей сложности за то время, что «Челси» владеет Тодд Бёли, в команде появились почти три десятка новых футболистов. Разброс сумм, которые лондонцы платили за игроков, широчайший. Тут и нескольких бесплатных трансферов, и множество переходов в диапазоне от £6 млн до £35 млн, ряд сделок, оцененных от £50 млн до £90 млн. На вершине стоят два перехода, стоившие более £100 млн. Помимо упомянутого трансфера Кайседо «Челси» в январе отдал за аргентинца Энцо Фернандеса £111 млн (на тот момент это был рекорд АПЛ). Добавим, что практически согласована покупка у «Саутгемптона» бельгийского полузащитника Ромео Лавии за £50 млн.

Чтобы проиллюстрировать грандиозность вложений Тодда Бёли в усиление «Челси», разумеется, нужно сопоставить их с расходами, которые несли другие топовые клубы.

Например, рекордсменом по тратам за одно трансферное окно с 2019 года считался «Реал». Мадридцы тогда потратили, согласно данным Transfermarkt, €326 млн. Расходы «Челси» нынешним летом уже достигли €340 млн.

Если брать в расчет расходы не за одно трансферное окно, а за весь сезон, то тут рекордсменом «Челси» стал еще по итогам сезона-2022/23, когда потратил на игроков €611 млн. Это с мощнейшим запасом перекрыло державшийся с сезона-2017/18 рекорд «Барселоны» (€380 млн).

Как ни странно, но положение таково, что по тратам на трансферы «Челси» уже нужно сравнивать не с отдельными командами, а с целыми лигами, причем не какими-то захолустными, а прямо из топ-5. Одну из них, испанскую La Liga, «Челси» даже обошел. Ведь расходы всех испанских клубов высшего дивизиона на усиление с прошлого лета составили только €893 млн. Так что «Челси» в том, что касается расходов, сам по себе целая лига. До конца трансферного окна лондонский клуб в теории может обойти даже Бундеслигу. Ее текущий показатель €1,1 млрд (это четвертое место). Не так уж далеко расположились французская Ligue 1 (€1,3 млрд) и итальянская Serie A (€1,6 млрд). Бесспорный лидер с показателем в €5,1 млрд — АПЛ. Понятно, что с ней «Челси» тягаться не может даже теоретически, поскольку сам является ее частью.

Разумеется, столь высокая активность «Челси» на трансферном рынке вызвала сомнения в способности клуба уложиться в правила финансового fair-play (FFP). Но лондонцы активно использовали лазейку в правилах, подписывая с игроками контракты на семь-восемь лет, а также договариваясь с клубами-продавцами об оплате трансфера частями, что позволяло распределять расходы по времени и вписываться в регламент. Старую, в общем, уловку, опробованную еще в североамериканских лигах, где после введения потолков зарплат стали появляться контракты с игроками на 15 и более лет, уже ограничил Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA). В июне он постановил, что срок «амортизации» игрока не может распределяться более чем на пять лет (обратной силы правило не имеет). Учитывая, однако, что «Челси» в новом сезоне в еврокубках не выступит (в прошлом чемпионате Англии лондонцы были только 12-ми), а значит, может не бояться санкций со стороны UEFA, он продолжил практику подписания долгосрочных контрактов. С тем же Кайседо подписан восьмилетний контракт. Теперь, как сообщает Daily Mail, уже клубы АПЛ требуют от нее пересмотреть внутренние регламенты, чтобы придержать лондонцев.

Однако «Челси», если присмотреться, вполне может уложиться в требования FFP и без того, чтобы прибегать к уловкам. Ведь лондонцы не только покупают, но и продают игроков, выручая солидные суммы.

По данным того же Transfermarkt, с прошлого лета «Челси» продал игроков на €321 млн. Это лучший показатель в АПЛ и второй в Европе. Больше от продажи игроков получил только «Аякс». До закрытия трансферного окна лондонцы могут дополнительно разгрузить состав, что положительно скажется на их балансе.

Александр Петров