«Челси» заплатил за трансфер Фернандеса рекордный €121 млн

Футбольный клуб «Челси» подписал контракт с Энцо Фернандесом, сумма контракта составила рекордный €121 млн. Об этом сообщил португальский клуб «Бенфика», ранее владевший правами на футболиста. Переход состоялся на фоне того, что Жуан Канселу неожиданно перешел в мюнхенскую «Баварию», а Жоржиньо присоединился к «Арсеналу» в день окончания зимнего трансферного окна 31 января. Покупка аргентинца стала самой крупой сделкой индустрии в текущем сезоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энцо Фернандес

Фото: Molly Darlington / Reuters Энцо Фернандес

Фото: Molly Darlington / Reuters

«Челси», который сейчас испытывает трудности, в январе пошел на рост расходов, привлекая множество игроков, в том числе Михаила Мудрика, Бенуа Бадиашиле, Нони Мадуэке и Жоао Феликса, которые перешли на правах аренды из мадридского «Атлетико».

Обладатель Кубка мира Фернандес стал восьмой сделкой «Челси» в январе.

Энцо Фернандес, признанный лучшим молодым игроком чемпионата мира в составе сборной Аргентины в Катаре, присоединился к португальской «Бенфике» только в июле прошлого года, его гонорар составил около £10 млн (около €11 млн). 22-летний футболист подписал контракт на 8,5 года, до 2031 года.

Подробнее по этой теме — в материале «Ъ» «"Челси" готов заплатить чемпионскую цену».