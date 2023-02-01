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«Челси» заплатил за трансфер Фернандеса рекордный €121 млн

Футбольный клуб «Челси» подписал контракт с Энцо Фернандесом, сумма контракта составила рекордный €121 млн. Об этом сообщил португальский клуб «Бенфика», ранее владевший правами на футболиста. Переход состоялся на фоне того, что Жуан Канселу неожиданно перешел в мюнхенскую «Баварию», а Жоржиньо присоединился к «Арсеналу» в день окончания зимнего трансферного окна 31 января. Покупка аргентинца стала самой крупой сделкой индустрии в текущем сезоне.

Энцо Фернандес

Энцо Фернандес

Фото: Molly Darlington / Reuters

Энцо Фернандес

Фото: Molly Darlington / Reuters

«Челси», который сейчас испытывает трудности, в январе пошел на рост расходов, привлекая множество игроков, в том числе Михаила Мудрика, Бенуа Бадиашиле, Нони Мадуэке и Жоао Феликса, которые перешли на правах аренды из мадридского «Атлетико».

Обладатель Кубка мира Фернандес стал восьмой сделкой «Челси» в январе.

Энцо Фернандес, признанный лучшим молодым игроком чемпионата мира в составе сборной Аргентины в Катаре, присоединился к португальской «Бенфике» только в июле прошлого года, его гонорар составил около £10 млн (около €11 млн). 22-летний футболист подписал контракт на 8,5 года, до 2031 года.

Подробнее по этой теме — в материале «Ъ» «"Челси" готов заплатить чемпионскую цену».

Фотогалерея

Самые дорогие трансферы зимы-2023

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31 января «Челси» подписал 22-летнего аргентинского нападающего Энцо Фернандеса. Сумма трансфера из «Бенфики» составила €121 млн, что стало рекордом для английского чемпионата. Ранее Энцо Фернандес был в составе сборной Аргентины, выигравшей чемпионат мира по футболу 2022 года

31 января «Челси» подписал 22-летнего аргентинского нападающего Энцо Фернандеса. Сумма трансфера из «Бенфики» составила €121 млн, что стало рекордом для английского чемпионата. Ранее Энцо Фернандес был в составе сборной Аргентины, выигравшей чемпионат мира по футболу 2022 года

Фото: Armando Franca / AP

15 января «Челси» купил у «Шахтера» нападающего Михаила Мудрика. Сумма трансфера составила €70 млн, еще €30-40 млн добавятся в случае достижения бонусов. Контракт подписан до 2031 года

15 января «Челси» купил у «Шахтера» нападающего Михаила Мудрика. Сумма трансфера составила €70 млн, еще €30-40 млн добавятся в случае достижения бонусов. Контракт подписан до 2031 года

Фото: Reuters / Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/leag

31 января за несколько часов до закрытия зимнего трансферного окна «Бавария» приобрела в аренду у «Манчестер Сити» 28-летнего португальского защитника Жуана Канселу. В договоре о переходе за «Баварией» закреплено право выкупа португальца за €70 млн

31 января за несколько часов до закрытия зимнего трансферного окна «Бавария» приобрела в аренду у «Манчестер Сити» 28-летнего португальского защитника Жуана Канселу. В договоре о переходе за «Баварией» закреплено право выкупа португальца за €70 млн

Фото: Phil Noble / Reuters

29 января 21-летний английский полузащитник Энтони Гордон перешел из «Эвертона» в «Ньюкасл» за €40 млн, к которым могут добавиться еще €5 млн в виде бонусов

29 января 21-летний английский полузащитник Энтони Гордон перешел из «Эвертона» в «Ньюкасл» за €40 млн, к которым могут добавиться еще €5 млн в виде бонусов

Фото: Reuters / Matthew Childs / Action Images

29 декабря 2022 года 23-летний нидерландский нападающий Коди Гакпо подписал пятилетний контракт с «Ливерпулем». Сумма компенсации, которую английский клуб заплатил за футболиста ПСВ, составила €42 млн, которые могут вырасти до €50 млн в случае достижения некоторых бонусов

29 декабря 2022 года 23-летний нидерландский нападающий Коди Гакпо подписал пятилетний контракт с «Ливерпулем». Сумма компенсации, которую английский клуб заплатил за футболиста ПСВ, составила €42 млн, которые могут вырасти до €50 млн в случае достижения некоторых бонусов

Фото: Reuters / Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/leag

5 января «Монако» объявила о продаже 21-летнего французского защитника Бенуа Бадьяшиля в «Челси» за €38 млн. Контракт будет действовать до лета 2030 года

5 января «Монако» объявила о продаже 21-летнего французского защитника Бенуа Бадьяшиля в «Челси» за €38 млн. Контракт будет действовать до лета 2030 года

Фото: Reuters / David Klein EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/lea

21 января «Челси» подписал семилетний контракт с 20-летним английским полузащитником Нони Мадуэке (с возможностью продления еще на год). Сумма трансфера из ПСВ составила €35 млн

21 января «Челси» подписал семилетний контракт с 20-летним английским полузащитником Нони Мадуэке (с возможностью продления еще на год). Сумма трансфера из ПСВ составила €35 млн

Фото: Molly Darlington / Reuters

31 января «Марсель» купил у португальской «Браги» 22-летнего нападающего Витинью за €32 млн. Контракт рассчитан до 2027 года

31 января «Марсель» купил у португальской «Браги» 22-летнего нападающего Витинью за €32 млн. Контракт рассчитан до 2027 года

Фото: Pedro Nunes / Reuters

29 января 19-летний французский защитник Мало Гюсто (слева) перешел из «Лиона» в «Челси» за €30 млн. Контракт рассчитан до 2030 года. Оставшуюся часть сезона Гюсто на правах аренды доиграет в «Лионе»

29 января 19-летний французский защитник Мало Гюсто (слева) перешел из «Лиона» в «Челси» за €30 млн. Контракт рассчитан до 2030 года. Оставшуюся часть сезона Гюсто на правах аренды доиграет в «Лионе»

Фото: Laurent Cipriani / AP

14 января 20-летний французский нападающий Жоржиньо Раттер подписал пятилетний контракт с английским «Лидсом». Сумма трансфера из немецкого «Хоффенхайма» составила €28 млн

14 января 20-летний французский нападающий Жоржиньо Раттер подписал пятилетний контракт с английским «Лидсом». Сумма трансфера из немецкого «Хоффенхайма» составила €28 млн

Фото: Reuters / Molly Darlington

23 января 22-летний польский защитник Якуб Кивер подписал с «Арсеналом» пятилетний контракт. За его переход из итальянской «Специи» «Арсенал» заплатил €25 млн

23 января 22-летний польский защитник Якуб Кивер подписал с «Арсеналом» пятилетний контракт. За его переход из итальянской «Специи» «Арсенал» заплатил €25 млн

Фото: Hannah McKay / Reuters

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31 января «Челси» подписал 22-летнего аргентинского нападающего Энцо Фернандеса. Сумма трансфера из «Бенфики» составила €121 млн, что стало рекордом для английского чемпионата. Ранее Энцо Фернандес был в составе сборной Аргентины, выигравшей чемпионат мира по футболу 2022 года

Фото: Armando Franca / AP

15 января «Челси» купил у «Шахтера» нападающего Михаила Мудрика. Сумма трансфера составила €70 млн, еще €30-40 млн добавятся в случае достижения бонусов. Контракт подписан до 2031 года

Фото: Reuters / Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/leag

31 января за несколько часов до закрытия зимнего трансферного окна «Бавария» приобрела в аренду у «Манчестер Сити» 28-летнего португальского защитника Жуана Канселу. В договоре о переходе за «Баварией» закреплено право выкупа португальца за €70 млн

Фото: Phil Noble / Reuters

29 января 21-летний английский полузащитник Энтони Гордон перешел из «Эвертона» в «Ньюкасл» за €40 млн, к которым могут добавиться еще €5 млн в виде бонусов

Фото: Reuters / Matthew Childs / Action Images

29 декабря 2022 года 23-летний нидерландский нападающий Коди Гакпо подписал пятилетний контракт с «Ливерпулем». Сумма компенсации, которую английский клуб заплатил за футболиста ПСВ, составила €42 млн, которые могут вырасти до €50 млн в случае достижения некоторых бонусов

Фото: Reuters / Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/leag

5 января «Монако» объявила о продаже 21-летнего французского защитника Бенуа Бадьяшиля в «Челси» за €38 млн. Контракт будет действовать до лета 2030 года

Фото: Reuters / David Klein EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/lea

21 января «Челси» подписал семилетний контракт с 20-летним английским полузащитником Нони Мадуэке (с возможностью продления еще на год). Сумма трансфера из ПСВ составила €35 млн

Фото: Molly Darlington / Reuters

31 января «Марсель» купил у португальской «Браги» 22-летнего нападающего Витинью за €32 млн. Контракт рассчитан до 2027 года

Фото: Pedro Nunes / Reuters

29 января 19-летний французский защитник Мало Гюсто (слева) перешел из «Лиона» в «Челси» за €30 млн. Контракт рассчитан до 2030 года. Оставшуюся часть сезона Гюсто на правах аренды доиграет в «Лионе»

Фото: Laurent Cipriani / AP

14 января 20-летний французский нападающий Жоржиньо Раттер подписал пятилетний контракт с английским «Лидсом». Сумма трансфера из немецкого «Хоффенхайма» составила €28 млн

Фото: Reuters / Molly Darlington

23 января 22-летний польский защитник Якуб Кивер подписал с «Арсеналом» пятилетний контракт. За его переход из итальянской «Специи» «Арсенал» заплатил €25 млн

Фото: Hannah McKay / Reuters

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