«Челси» провел операцию перехвата

Лондонский «Челси» подтвердил подписание контракта с эквадорским полузащитником Мойзесом Кайседо. Лондонцы согласились заплатить за него «Брайтону» до £115 млн (€133 млн). Таким образом, Кайседо станет самым дорогим футболистом в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). Примечательно, что всего два года назад он обошелся «Брайтону» в 25 раз дешевле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мойзес Кайседо

Фото: Darren Walsh / Chelsea FC / Getty Images Мойзес Кайседо

Фото: Darren Walsh / Chelsea FC / Getty Images

Сегодня вечером «Челси» поставил точку в увлекательной истории с переходом Мойзеса Кайседо. Еще в прошлую пятницу казалось, что 21-летний эквадорский футболист переберется из «Брайтона» в «Ливерпуль». По крайней мере главный тренер ливерпульцев Юрген Клопп прямо заявил, что руководство клуба разрешило ему объявить о переходе игрока. Сообщалось, что «Ливерпуль» заплатит за Кайседо £111 млн, что уже делало его самым дорогим футболистом в истории АПЛ. Прежний рекорд принадлежал Энцо Фернандесу, за которого в январе «Челси» заплатил «Бенфике» £107 млн.

Однако официальное объявление о переходе Кайседо в «Ливерпуль» задерживалось.

Выяснилось, что «Челси», руководство которого называло эквадорца одной из своих ключевых целей нынешним летом, пошло на то, чтобы перебить предложение ливерпульцев.

Лондонцы предложили за полузащитника £115 млн. Как сообщает Daily Mail, из них только £100 млн являются гарантированной выплатой. Оставшиеся £15 млн «Брайтон» получит в виде бонусов при условии достижения игроком ряда показателей. Что касается зарплаты игрока, то она составит около £8 млн в год. Отметим, что в «Брайтоне» он получал в восемь раз меньше.

Еще пару лет назад Кайседо был никому не известным юным игроком из эквадорского клуба «Индепендьенте дель Валле». В феврале 2021 года тот продал его «Брайтону» всего за £4,5 млн. Впрочем, казалось, что Кайседо закрепляться на топовом европейском уровне придется долго. В основу «Брайтона» после переезда в Англию он не проходил, а в августе 2021 года, перед закрытием трансферного окна, клуб отдал полузащитника, на которого не особенно рассчитывал, в аренду бельгийскому «Берсхоту».

Однако вскоре «Брайтон», столкнувшийся с дефицитом полузащитников, эквадорца вернул, и он быстро стал ключевой фигурой в команде. Настолько, что привлек к себе внимание как минимум трех топовых клубов лиги.

Помимо «Челси» и «Ливерпуля» виды на Кайседо имел и «Арсенал».

Собственно, именно соревнование больших команд и разогнало цену на Кайседо до нынешнего уровня. Таких ценовых взлетов — в 25 раз всего за пару лет — история футбола вообще знает немного.

В общем списке самых дорогих переходов в истории футбола трансфер Кайседо занимает пятое место. Больше платили только за Неймара (€222 млн), Килиана Мбаппе (€180 млн), Филипи Коутинью и Усмана Дембеле — по €135 млн.

Арнольд Кабанов