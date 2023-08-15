ФСБ предостерегла двух жителей Новосибирской области от перехода на сторону ВСУ

Двое сельских жителей в Новосибирской области планировали уйти на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. ФСБ вынесла им предупреждение. Одного из мужчин осудили на год условно за хранение оружия, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

По ее данным, 33-летний житель села Кыштовка планировал «участвовать в деятельности против безопасности России». Мужчина якобы «выяснял способы перехода на сторону Украины и предпринимал попытки организации выезда граждан России за пределы страны для участия в боевых действиях на стороне ВСУ». В его доме нашли арсенал незарегистрированного огнестрельного оружия с боеприпасами.

В ФСБ уточнили, что мужчина хотел уйти воевать за ВСУ вместе со своим 29-летним родственником, который уже пытался «установить контакт с представителями силовых структур Украины». Деятельность мужчин попадала под ст. 275 УК РФ («Госизмена»), но сотрудники УФСБ вынесли им официальные предостережения о недопустимости таких действий. В случае повторного их совершения мужчины понесут уголовное наказание.

Венгеровский районный суд Новосибирской области признал 33-летнего жителя села Кыштовка виновным по ч. 1 ст. 222 УК России (незаконные приобретение, хранение оружия) и приговорил к ограничению свободы сроком на один год.

В марте УФСБ предупредила о недопустимости госизмены двух нижегородцев, которые переводили деньги иностранным компаниям, деятельность которых «направлена против безопасности Российской Федерации». В июне ФСБ вынесла предостережение петербуржцу за попытки связаться с ВСУ.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер