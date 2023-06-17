ФСБ вынесла предостережение петербуржцу за попытки связаться с ВСУ

Сотрудники управления ФСБ по ДНР вынесли предостережение жителю Санкт-Петербурга. По данным ведомства, в начале 2023 года он пытался наладить контакт с представителями вооруженных сил Украины и в дальнейшем собирался помогать им. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Указанный гражданин предпринимал попытки установления контактов с представителями украинских вооруженных формирований — одного из подразделений территориальной обороны вооруженных сил Украины, непосредственно участвующего в боевых действиях против ВС РФ,— для последующего оказания им различного рода помощи»,— говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

По данным ведомства, мужчина имеет гражданство России и Украины. Его действия в ФСБ расценили как намерение совершить госизмену. По статье о госизмене с апреля 2023 года предусмотрено пожизненное лишение свободы.

8 июня сотрудники ФСБ по Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело о покушении на госизмену в отношении 35-летнего Эриха Конокова. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет. По версии следствия, с конца февраля 2022-го по февраль 2023-го мужчина переписывался с членом подразделения «Мусульманский корпус "Кавказ"», который воюет на стороне ВСУ. Ранее мужчина был судим за публичные призывы к экстремизму через интернет.

Анастасия Ларина