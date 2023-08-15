Лукашенко: ядерное оружие в Белоруссии — реакция на милитаризацию региона

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал размещение тактического ядерного оружия в стране адекватной реакцией на ускоренную милитаризацию Восточной Европы и рост военной активности США и НАТО. Он заявил об этом в приветствии участникам XI Московской конференции по международной безопасности.

Господин Лукашенко считает международную обстановку «беспрецедентно напряженной». По его словам, «обострились практически все известные вызовы и угрозы», растут риски применения оружия массового уничтожения. Также якобы было дискредитировано международное право в сфере контроля над вооружениями.

Он утверждает, что Белоруссия, в том числе в рамках Союзного государства с Россией, «прикладывает максимум усилий для укрепления взаимодействия в борьбе с транснациональными вызовами и угрозами различного характера». «Размещая тактическое ядерное оружие на белорусской территории, мы адекватно реагируем на ускоренную милитаризацию Восточной Европы и рост военной активности США и НАТО»,— сказано в обращении.

Однако, как подчеркнул Александр Лукашенко, белорусская сторона продолжает предлагать инициативы по возобновлению диалога по вопросам европейской и глобальной безопасности. Но «на равных условиях во благо всей планеты», подчеркнул президент.

В марте президент РФ Владимир Путин заявил, что к 1 июля закончится строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Посол РФ в республике Борис Грызлов рассказал, что ядерное оружие будет придвинуто к западным границам Союзного государства. В апреле глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Белоруссия получила «Искандер», способный применять ракеты с ядерными боеголовками.

Лаура Кеффер