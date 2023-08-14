Медведев заподозрил «Яндекс» в нелояльности из-за работы нейросети «Шедеврум»

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев усомнился в лояльности к России компании «Яндекс». Поводом послужила работа ее генеративной нейросети «Шедеврум», которая может по описанию создавать изображения. Господин Медведев не смог сгенерировать в приложении картинку «украинец с автоматом руках», изображение «русского с автоматом в руках» ему получить удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Вот никак не пойму, "Яндекс" лояльная России компания или нет»,— прокомментировал зампред Совбеза свой эксперимент.

Как выяснил «Ъ», на 22:40 мобильное приложение «Шедеврум» не сгенерировало как картинку «украинец с автоматом в руках», так и «русский с автоматом в руках», ссылаясь на запрет в правилах работать с некоторыми темами.

Ранее лидер фракции «Справедливой России — За правду!» в Госдуме Сергей Миронов усомнился в другой нейросети — Kandinsky от Сбербанка. Среди прочего на запрос «Донбасс — это Россия» или «Я люблю Донбасс» алгоритм создавал контент в цветах украинского флага. Господин Миронов попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить деятельность Сбербанка в части соответствия контента его нейросети российскому законодательству.

Подробнее — в публикации «Ъ».

Мария Федотова