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Коммерсантъ FM
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«Яндекс» представил прототип генерирующей картинки нейросети

Российская компания «Яндекс» представила генеративную нейросеть «Шедеврум», которая может по описанию создавать изображения. ИИ работает на русском и английском языках в приложениях для iOS и Android.

Нейросеть умеет подражать известным художникам, работать в разных художественных стилях, а также учитывает пожелания пользователей, например «фотореализм» или «высокая детализация».

Чем более подробное описание предоставит пользователь, тем лучше результат. Нейросеть обучали более чем на 240 млн примеров картинок с описанием, сейчас нейросеть продолжает обучение более чем на 500 млн примеров. Чтобы создавать картинки по запросу, нужно подать заявку и получить подтверждение. В дальнейшем пользоваться нейросетью смогут все зарегистрированные пользователи.

Евгений Федуненко

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