Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

У нейросети заклинило шестеренки

Юрий Литвиненко о претензиях парламентариев к высоким технологиям

Появление новых технологий, принципы работы которых еще не вошли в корпус всеобщего знания, исторически пробуждает в людях разную реакцию: в одних случаях это желание понять принцип действия, в других — неприятие, основанное на предубеждениях. Недавно такой популярной, но мало кому действительно понятной темой были рекомендательные алгоритмы в интернете, теперь пришел черед генеративных нейросетей.

Юрий Литвиненко

Юрий Литвиненко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Юрий Литвиненко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

На днях председатель партии «Справедливая России — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов возмутился результатами работы новой версии нейросети Kandinsky от Сбербанка. Ему не понравилось, что неким «представителям экспертного сообщества» не удавалось генерировать с ее помощью флаг России в правильных цветах или ожидаемый ими образ «Z-патриота». Неясно, пытался ли лидер СРЗП сам проверить эту информацию, зато он попросил об этом генерального прокурора Игоря Краснова с опасением, что разработка Сбербанка «формирует негативный образ России».

Активные пользователи генеративных нейросетей давно в курсе их ограничений и специфики работы с ними: чтобы заставить те же Midjourney или Stable Diffusion изобразить что-то конкретное, порой необходимо задать очень точные параметры — вплоть до указания стиля изображения (например, «реальное фото»). К тому же многие нейросети натренированы на наборах данных, не включающих в себя новейшие реалии. Например, у вышедшей в марте GPT-4 таким сроком отсечения служит сентябрь 2021 года.

Депутатское тестирование компьютерных технологий имеет давнюю традицию. Чарльз Бэббидж (1791–1871), изобретатель разностной и аналитической машин (последнюю принято считать протокомпьютером), писал в мемуарах, что члены британского парламента неоднократно спрашивали его: «Если вы введете в машину неверные значения, выдаст ли она верные ответы?» — «Я не в состоянии правильно понять ту путаницу понятий, которая могла вызвать такой вопрос»,— поражался изобретатель.

Порой парламентарии не ограничиваются вопросами к авторам новых технологий, а сразу переходят к ответам. Так, во время публичных слушаний в Конгрессе США в 2018 году конгрессмен Ламар Смит спросил гендиректора Google Сундара Пичаи, мешает ли что-то сотрудникам компании манипулировать результатами поиска. После этого, не дав собеседнику даже ответить, он сказал: «Мое время истекло, поэтому просто отвечу, что не согласен с вами».

Сам факт прогрессивности той или иной технологии не может автоматически избавлять ее от критики. В конце концов, технику будущего делают люди настоящего со своим набором приоритетов и представлений о мире. Но возможно, если ставить перед машиной корректные вопросы, она будет работать.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...