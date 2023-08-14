ТО отправляют на диагностику

Минтранс продолжает борьбу с дельцами, торгующими диагностическими картами без фактической проверки транспортных средств. Проект ведомственного приказа содержит новые требования к операторам ТО, которые, рассчитывают чиновники, закроют лазейки для мошенников. Впрочем, не все участники рынка разделяют оптимизм авторов документа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Минтранс разместил на regulation.gov.ru проект поправок к ведомственному приказу №151, устанавливающий методику расчета пропускной способности пункта ТО.

Действующие правила предусматривают, что компания, выходящая на рынок, подает в Российский союз автостраховщиков (РСА) пакет документов, включая расчет предельной пропускной способности будущих пунктов техосмотра. В формулу закладывается, в частности, число одновременно работающих на диагностической линии технических экспертов. Норма задумывалась как один из способов не дать мошенникам неограниченно оформлять диагностические карты техосмотра без проверки авто.

Минтранс обнаружил в документе «недостатки». Действующая методика, сказано в пояснительной записке, позволяет «отдельным юрлицам» заявлять завышенную пропускную способность.

На самом деле, «проверяя» по несколько сотен машин в день в небольшом помещении, такие компании зарабатывают на нелегальной продаже диагностических карт.

Некоторые предприниматели подставляют в установленную формулу заведомо завышенное число экспертов (без учета реальной возможности их размещения на линии) или увеличенную продолжительность смены (без учета лимитов, установленных Трудовым кодексом). Минтранс намерен вписать в приказ формулу расчета предельного числа экспертов, привязав этот показатель к количеству диагностических постов, размерам помещения пункта и т. д. В документе появятся и критерии расчета рабочего времени этих работников.

С декабря 2021 года, напомним, ТО в России обязателен только для грузовиков, автобусов и такси. Владельцы частного автопарка (физлица) должны проходить ТО в случае постановки на учет и перерегистрации авто старше четырех лет, а также при внесении изменений в конструкцию. Сейчас, по данным РСА, в России работает 3,46 тыс. операторов ТО. В 2022 году, по данным ГИБДД, было выдано более 9 млн диагностических карт.

Заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов нововведения поддержал. По его словам, подавая документы на аккредитацию, операторы часто указывает 24-часовой рабочий день: ТК разрешает это только при условии работы по сменному графику, но РСА этого отследить не может. В результате, к примеру, небольшой пункт ТО с одним экспертом получает возможность втрое нарастить количество проверяемых авто (при 8-часовом рабочем дне — 16 авто в сутки, в 24-часовом — уже 48). Господин Ефремов приводит другой пример — фирма с маленьким пунктом заявляет несколько диагностических постов, на которых сразу несколько экспертов одновременно проверяют несколько машин: «Но там это физически невозможно по габаритам».

Власти не первый год пытаются победить фиктивное ТО. Чаще всего мошенники используют фотомонтаж, когда фейковые снимки машин, якобы приезжавших на осмотр, загружаются в Единую информационную систему техосмотра МВД. В 2022 году Минтранс ввел обязанность фотографировать транспортные средства в интерьере пункта ТО на фоне работника-эксперта, но мошенники научились обходить и это требование, используя фотошоп.

ГИБДД при подозрении на фиктивный ТО проверяет по камерам, приезжала ли машина на конкретный пункт, но массовой эта практика не стала.

«Мера не просто опоздавшая и бессмысленная, но еще и вредная,— комментирует поправки руководитель пункта техосмотра в Красноярском крае (оператор ООО "Марс") Иван Кекин.— Вспомним фотографии с техэкспертами. Помогло? Перестали продавать? Нет! И сейчас то же самое будет, так как снова и снова пытаются бороться со следствием, а не причинами. Пропускная способность — всего лишь один из инструментов. Не будет его, найдут другие. Пока автовладелец будет предлагать деньги за "бумажку без заезда", найдутся и те, кто эти деньги возьмет». Впрочем, другой представитель не поддерживает такую точку зрения. Новая методика позволит правильнее рассчитать пропускную способность пункта, считает глава Союза техосмотра Максим Бюрдюгов, не дав возможности недобросовестным операторам ее завышать, что положительно скажется на отрасли ТО в целом.

Представитель ассоциации «Ермак» Александр Васильев согласен, что поправки преследуют «благую цель» — убрать мошенников с рынка. «Их жизнь, возможно, усложнится,— предполагает он.— Возможно, вместо одного крупного игрока с пропускной способностью более 200 машин в сутки мы увидим много более мелких мошенников, которых будет сложнее отслеживать». Новый приказ, опасается господин Васильев, может осложнить работу и добросовестным операторам: из поправок Минтранса следует, что все «тупиковые» пункты ТО (где машины заезжают и выезжают через одни ворота) не будут проверять более 16 машин в сутки, поскольку, по новым нормам, в таких помещениях может быть только один пост и, соответственно, один эксперт.

Иван Буранов