В Госдуму внесен законопроект о передаче Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация) полномочий по контролю операторов техосмотра (ТО). Как будет устроен механизм аккредитации, что произойдет с тарифами и какие способы борьбы с мошенниками в области ТО планируется внедрить, в интервью «Ъ» рассказал заместитель руководителя Росаккредитация Александр Соловьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы Росаккредитации Александр Соловьев

Фото: Росаккредитация Замглавы Росаккредитации Александр Соловьев

Фото: Росаккредитация

— Расскажите, какой вы видите новую механику процесса аккредитации операторов в рамках представленного законопроекта. Кто и как будет этим заниматься?

— Процесс у нас уже давно отлажен, мы хотели бы применить его в сфере ТО, если законопроект примут. Саму оценку будет проводить независимая экспертная организация, к ней предъявляются определенные, довольно высокие требования. Конечное решение об аккредитации на основе проведенной оценки принимает госслужащий — сотрудник Росаккредитации.

— Эксперты, которые сейчас работают с Российским союзом автостраховщиков, могут быть привлечены для этой работы?

— Если они пройдут нашу аттестацию, проблем нет.

— Сколько сотрудников дополнительно потребуется Росаккредитации?

— Сопровождение процессов, в том числе для принятия решения по аккредитации операторов, потребует дополнительно десяти сотрудников, на это потребуется дополнительно 20 млн руб. в год из бюджета на оплату труда.

— Какие-то дополнительные бюджетные траты могут возникнуть?

— Работа экспертов и создание цифровых систем по контролю и аккредитации операторами предполагаются за счет платы за аккредитацию и подтверждение компетенций.

— Тарифы на аккредитацию повысятся?

— Сейчас мы исходим из действующих тарифов и поднимать их не планируем. Однако мы хотим обсудить с рынком новые способы борьбы с мошенниками, продающими поддельные диагностические карты на машины, которые на проверку не приезжали. Одним из способов может стать, к примеру, использование видеокамер на пунктах ТО и искусственного интеллекта для обработки видеоряда и выявления мошеннических схем. У нас есть сильная IT-команда, способная создать такой софт. Тем более что видеокамеры есть сейчас уже на многих пунктах.

— Но есть пункты, где камер нет, и обязанности их ставить нигде не прописано. Более того, такой сценарий обсуждался несколько лет назад — от него отказались, чтобы не нагружать лишний раз бизнес.

— Сейчас камеры существенно дешевле, технологии изменились. Сложный софт для контроля за ТО не нужен — важно определить, что машина на пункт заехала, определился ли госномер и т. д. Это все достаточно просто фиксируется. Но, повторюсь, какие-либо решения о новых требованиях будут сначала обсуждаться с бизнесом. Если операторы скажут, что не готовы повышать требования для входа на рынок и исключения мошенников, то мы этого делать не будем. Будем искать какие-то другие способы.

— Можно ли ожидать повышения тарифов на ТО для автовладельцев в результате принятия законопроекта?

— На тарифы передача полномочий не повлияет. Тем более что не так давно была принята методика ФАС по установлению тарифов в регионах.

— Одна из основных проблем отрасли ТО — подделка диагностических карт с помощью фотомонтажа и загрузка их в Единую информационную систему техосмотра МВД. В рамках нового законопроекта Росаккредитация может на это повлиять?

— Сегодня существует большое разнообразие различного софта и решений open source по определению следов подделки. Я не вижу никаких проблем использовать их в рамках контроля за аккредитованными операторами.

— Операторы жалуются на то, что власти в текущей конфигурации законодательства фактически не могут убрать с рынка мошенников, торгующих поддельными диагностическими картами. Их лишают аккредитации, но фирмы спустя несколько дней получают новый аттестат и продолжают торговать, выдавая сотни карт в день. Есть ли какие-то идеи у Росаккредитации, как с этим можно бороться?

— Здесь мы рассчитываем на применение нашей цифровой системы и рискориентированной модели. Мы сразу будем видеть, когда, к примеру, аккредитацию пытается получить фирма с оборудованием, которое было у компании, лишенной недавно аккредитации. Другой пример: оператор за день выдал огромное, аномальное количество диагностических карт — это тоже будет поводом для того, чтобы обратить на него повышенное внимание и убедиться, что это не мошенник. Мы хотим создать систему, когда одна и та же фирма, которая неоднократно нарушала требования и торговала картами, не смогла бы снова зайти на этот рынок.

— Есть ли конкретика по вступлению в силу законопроекта, если его примут?

— Думаю, что это произойдет не раньше 2024 года — 1 марта или 1 сентября, согласно установленным правилам. Надо понимать, что после принятия Госдумой поправок нужно будет передать дела из РСА и разработать новые подзаконные акты. Кроме того, мы хотим, чтобы все это произошло максимально комфортно для бизнеса.

Беседовал Иван Буранов