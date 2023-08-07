«Разведка не должна превращаться в беззубого пса в наморднике и жестком ошейнике»

Два бывших руководителя германской разведки BND в совместной статье, опубликованной в Bild am Sonntag, представили удручающую картину нынешнего состояния организации и призвали ослабить чрезмерный контроль государства над спецслужбой и начать необходимые реформы прежде, чем структура «окончательно деградирует».

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Фото: Fabrizio Bensch / Reuters Герхард Шиндлер

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Германия вынуждена передавать часть своей разведдеятельности на аутсорсинг спецслужбам дружественных держав, поскольку собственная разведка, Bundesnachrichtendienst (BND), не в состоянии в полной мере выполнять свои функции. Об этом в совместной статье в Bild am Sonntag заявили Август Ханнинг и Герхард Шиндлер, руководившие спецслужбой соответственно с 1998 по 2005 год и с 2012 по 2016 год.

По словам господ Шиндлера и Ханнинга, у разведки нет достаточных ресурсов и возможностей для вербовки агентов за рубежом.

Она серьезно ограничена в том, что касается сбора электронной и цифровой информации, и не пользуется былым доверием и поддержкой своих коллег из дружественных стран, которые отказываются делиться с ней информацией, опасаясь утечек.

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Фото: Alex Grimm / Reuters Август Ханнинг

Фото: Alex Grimm / Reuters

Все это, говорят господа Шиндлер и Ханнинг, привело за последнее время к нескольким громким скандалам или провалам. В частности, российский «крот» в самом сердце BND был обнаружен только после того, как об этом сообщила одна из дружественных спецслужб. В другом случае BND оказалась в высшей степени неготовой к началу российской операции на Украине. Настолько, что в день ее начала глава организации Бруно Каль находился в Киеве и его пришлось с огромным трудом срочно эвакуировать.

Что же касается истории с ЧВК «Вагнер», то, как отметили бывшие руководители разведки, «чтобы знать, что планирует группа “Вагнер”, необходимо получить источники, близкие к ее боссу Пригожину», видимо объясняя, что у германской разведки нет ни таких источников, ни возможности их получить. Общее же положение BND ее бывшие руководители описали как «дегенерацию» до состояния «беззубого пса в наморднике и жестком ошейнике».

Причиной плачевного состояния германской разведки авторы статьи называют отношение к ней общества и государства, а также жесткие и, по их словам, чрезмерные меры контроля BND.

Как отмечают господа Ханнинг и Шиндлер, за BND, которая формально находится в подчинении Ведомства федерального канцлера, надзирают как минимум семь ведомств. Это, в частности, считается серьезной проблемой в отношениях BND с союзными спецслужбами. Слишком большое количество проверяющих с доступом к секретной информации делает утечки секретных данных более вероятными.

По словам Герхарда Шиндлера и Августа Ханнинга, в Германии слишком многие видят в разведке угрозу, а не незаменимый элемент безопасности: «Политики и суды более не должны шельмовать специальные службы… Вместо этого спецслужбы должны быть приняты и к ним должны относиться как к незаменимым компонентам нашей архитектуры безопасности. Это считается нормальным у наших западных партнеров, это основа любой новой культуры безопасности — и этого давно не хватает».

В стране, утверждают бывшие руководители BND, царит культура избегания рисков, которая мешает BND находить источники разведданных за рубежом. Именно поэтому Германия, говорят они, остается в неведении по поводу важнейших мировых событий до самого последнего момента: «Чем ближе источники находятся к событиям, тем более ценную информацию они могут предоставить. Это принцип, на котором работают все разведки мира. Германская практика движется в противоположном направлении: риски должны избегаться везде, где это возможно. Это может быть хорошо для совести политиков, но это ведет к значительному дефициту информации».

Виктор Бук