Сердечные инвесторы

Разработчики российского препарата димолегин, используемого при сердечно-сосудистых заболеваниях, привлекли инвесторов. Ими стали бывший вице-губернатор Сахалина, совладелец ряда структур рыбопромышленной группы «Антей» Аркадий Пинчевский и основатель фармдистрибутора «Гранд Капитал» Денис Ременяко. Розничные продажи антикоагулянтов только в первой половине 2023 года достигли 23 млрд руб. Высокий спрос на такие лекарства в частности и отсутствие западных санкции в отношении фарминдустрии в целом привлекают в эту отрасль непрофильных инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Регистрационное удостоверение на антикоагулянт димолегин перешло от «Фармадиола», разработчика препарата, к «Авексима Диол», обнаружил “Ъ” в госреестре лекарственных средств. По данным открытых источников, новой компании перешли также права на товарный знак и патенты на лекарство в ЕАЭС (основной из них действует до 2035 года).

«Авексима Диол» создана в феврале 2023 года. В этой компании 33% принадлежит «Фармадиолу», такой же размер долей — у основателя фармдистрибутора «Гранд Капитал» Дениса Ременяко и бывшего вице-губернатора Сахалинской области, а также экс-главы совета директоров московского водочного завода «Кристалл» Аркадия Пинчевского. Он также с 2020 года является совладельцем ряда структур группы «Антей», занимающихся добычей краба.

Основной владелец «Фармадиола» Олег Балашов перенаправил вопросы “Ъ” Денису Ременяко. В «Гранд Капитале» и «Антее» на запрос “Ъ” не ответили. Связаться с Аркадием Пинчевским не удалось.

Минздрав зарегистрировал димолегин в декабре 2022 года для профилактики тромботических осложнений у взрослых при среднетяжелом течении COVID-19. Еще до пандемии препарат испытывался как средство профилактики венозных тромбоэмболических осложнений при протезировании коленного сустава. Лекарство пока не вводилось в оборот, следует из данных Росздравнадзора.

«Авексима Диол» зарегистрирована на острове Русском во Владивостоке. Еще в 2021 году «Авексима» с «Гранд Капиталом» заявляли о планах по созданию на острове комплекса по разработке и производству лекарств, в том числе для их экспорта на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Годом ранее «Авексима» подписала соглашение о намерении с Фондом развития ИНТЦ «Русский» (территория с преференциальным налоговым режимом). Пока у этой компании две производственные площадки — в Кемеровской и Свердловской областях.

Димолегин относится к антикоагулянтам. В январе—июне 2023 года розничные продажи средств этой группы в целом достигли 23 млрд руб., оценивают в DSM Group. К этому сегменту также принадлежат ксарелто от Bayer и эликвис от Pfizer, ставшие лидерами по продажам в аптеках по итогам первого полугодия 2023 года: всего их купили на 12,57 млрд руб., по данным DSM Group. Госучреждения приобрели эти два лекарства за тот же период еще на 9,3 млрд руб., по данным Headway Company.

Димолегин — перспективный инновационный препарат, способный заместить импортные антикоагулянты, считает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Но клинические исследования обходятся дорого, расходы могут достигать 1 млрд руб., для чего, не исключает эксперт, и могло потребоваться привлечение инвесторов.

По мнению господина Шуляка, партнерство может включать обязательства по инвестициям или финансированию клинических исследований либо предусматривать поэтапные платежи. Роялти могут составлять от 5% до 15% от выручки или маржи, считает источник “Ъ” на рынке. Фиксированный платеж с учетом того, что препарат еще не обращается на рынке, не может превышать 50 млн руб., добавляет он.

Наличие партнеров в качестве фармпроизводителя «Авексима» и дистрибутора «Гранд Капитала» будет способствовать масштабированию производства и продаж препарата, отмечает Сергей Шуляк. Фарминдустрия привлекательна для инвесторов из других отраслей, добавляет директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов: отрасль не находится под западными санкциями и стабильна в текущих кризисных условиях.

Полина Гриценко