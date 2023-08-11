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Коммерсантъ FM
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Лекарства просятся в перечни

Но этот вопрос пока не рассмотрел Минздрав

Целый ряд ассоциаций производителей и дистрибуторов фармотрасли просят правительство поручить Минздраву ускорить включение в перечни новых препаратов, в том числе закупаемых на гостендерах жизненно важных лекарств (ЖНВЛП). Министерство уже дважды откладывало рассмотрение этого вопроса, сославшись на необходимость изучить возможности компаний наладить выпуск и поставки средств с учетом новых реалий в экономике. Неопределенность не позволяет планировать производство и лишает стимулов выводить на рынок новую продукцию, что, как предупреждают производители, может стать одной из причин возможного дефицита лекарств.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось адресованное премьер-министру Михаилу Мишустину письмо от 8 августа, подписанное пятью организациями из фарминдустрии, включая Ассоциацию российских фармпроизводителей (АРФП), Ассоциацию международных фармпроизводителей и аналогичную структуру, объединяющую компании ЕАЭС. Они просят правительство поручить Минздраву провести в сентябре заседание комиссии, которая одобрила бы препараты на включение в перечни на 2024 год.

Причиной обращения стал тот факт, что с начала 2023 года министерство дважды откладывало рассмотрение вопроса, в последний раз — на неопределенный срок. Ранее в Минздраве объясняли “Ъ” это необходимостью дополнительно изучить с учетом текущей ситуации возможности фармкомпаний производить и поставлять препараты, предлагаемые к включению в перечни. В пресс-службе правительства подтвердили получение письма, уточнив, что оно перенаправлено в Минздрав. В министерстве 10 августа на запрос “Ъ” оперативно не ответили.

Отсутствие ясности, как пишут авторы обращения, не позволяет фармкомпаниям планировать график производства и его объемы, а в случае с зарубежными средствами — их импорт. Более того, отмечают они, после включения препаратов в перечни до их поступления в аптеки проходит от полугода до года. Неопределенность с датой заседаний может негативно сказаться на обеспечении пациентов лекарствами и увеличить риск дефектуры, подчеркивается в письме. Сложившаяся ситуация, говорится в обращении, также «снижает заинтересованность фарминдустрии в выводе на рынок новых препаратов».

Положение усугубляет и то, что новые препараты, не вошедшие в перечень жизненно важных, не могут закупаться на гостендерах для пациентов-льготников и входить в программу госгарантий. Традиционно новые препараты, рекомендованные комиссией Минздрава, правительство включает в списки в конце года.

В прошлом году перечень ЖНВЛП был расширен всего на пять препаратов вместо 19 одобренных комиссией, а по программе высокозатратных нозологий (ВЗН), по которой россияне получают дорогостоящую терапию, не было включено ни одного лекарства из трех рекомендованных, сообщал ранее «Фармвестник». В этом году Минздрав одобрил пока один препарат из списка ЖНВЛП и ни одного из перечня ВЗН. Сейчас на рассмотрении находятся 28 новых лекарств и их форм. Эти средства уже прошли экспертизу, допущены до изучения комиссией, и она может рассмотреть их в сентябре, считает независимый эксперт по госзакупкам Алексей Федоров.

«Ситуация с включением в перечни становится непрозрачной»,— говорит гендиректор АРФП Виктор Дмитриев. По его словам, ситуация усугубляется не только возможным срывом производственных планов, но и необходимостью регистрировать предельную цену ЖНВЛП после их включения в перечень. При текущей инфляции и ослаблении рубля компании должны понимать, стоит ли им вообще включать свои препараты в перечни и по какой цене, поясняет господин Дмитриев. Он связывает причину переноса заседаний с неготовностью властей гарантировать закупки для пациентов из-за нехватки финансирования.

По мнению директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, в идеале фармкомпаниям нужно четко знать необходимые объемы выпуска препаратов за полгода до фактических поставок. Четкий график пересмотра списка ЖНВЛП позволяет эффективно организовать планирование производства, соглашаются в Roche. Хотя долгосрочная стратегия этой компании, говорят там, учитывает возможные изменения внутренних или внешних обстоятельств, в том числе отраслевого регулирования.

Полина Гриценко

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