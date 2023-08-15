Бывшего депутата оставили и без денег и без лекарств

Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в пользу государства активов бывшего депутата Госдумы Малика Гайсина — акций ОАО «Уралбиофарм», коммерческого банка «Вятич», а также долей в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М». По мнению надзорного органа, господин Гайсин стал их владельцем незаконно — будучи парламентарием, занимался предпринимательством в нарушение антикоррупционных запретов. Бизнесмен ранее заявлял, что открыто владел активами более 30 лет и никаких претензий со стороны государства не имел. Его представители намерены обжаловать решение суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура убедила суд, что Малик Гайсин в бытность депутатом Госдумы незаконно занимался предпринимательством

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Прокуратура убедила суд, что Малик Гайсин в бытность депутатом Госдумы незаконно занимался предпринимательством

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Иск заместителя генпрокурора России Игоря Ткачева в Ленинский райсуд Екатеринбурга о взыскании в пользу государства активов Малика Гайсина был подан в конце июля. Тогда в Генпрокуратуре пояснили, что господин Гайсин с 1995 по 1999 год был депутатом Госдумы и в это время занимался предпринимательством в нарушение антикоррупционных запретов. По данным надзорного ведомства, он лично и через доверенных лиц скупал акции одной из старейших фармацевтических компаний страны — ОАО «Уралбиофарм», в результате чего стал ее монопольным владельцем с долей бенефициарного участия 99,995%.

Кроме того, господин Гайсин в этот период, как установила прокуратура, приобрел банк «Вятич». На тот момент он входил в комитет Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам. «Обладая сведениями ограниченного доступа, он скупал активы именно в той отрасли, в которой курировал вопросы реализации полномочий федеральных органов государственной власти и принимал законодательные решения как член соответствующего комитета»,— отмечали в надзорном ведомстве.

Для осуществления предпринимательской деятельности Малик Гайсин учредил ООО «Вагран» и ООО «Актай-М» (по данным «СПАРК-Интерфакс», компаниям принадлежит по 24,9% акций «Уралбиофарма»). Как считают в Генпрокуратуре, фирмы выполняли роли «номинальных держателей» акций коммерческих организаций, перешедших под полный контроль и управление уральского бизнесмена.

ОАО «Уралбиофарм» — завод в Екатеринбурге. Выпускать продукцию начал в 1930 году. Специализируется на выпуске лекарственных препаратов и биологически активных добавок. Генеральным директором с 2010 года являлся Малик Гайсин. Акционерный коммерческий банк «Вятич» был создан в 1994 году. Зарегистрирован в Рязани. Согласно официальному сайту, созданная филиальная сеть позволяет обслуживать клиентов в Москве, Чувашии, Владимирской, Свердловской, Рязанской областях. Клиентами банка были предприятия, подконтрольные Малику Гайсину.

Общую стоимость активов Генпрокуратура оценила свыше 3 млрд руб. По ее версии, они стали результатом «коррупционного поведения» бизнесмена и получения им незаконного обогащения. По ходатайству прокуратуры акции Малика Гайсина были арестованы.

На заседании по рассмотрению иска Генпрокуратуры господин Гайсин отсутствовал, его позицию представляли юристы. Они дважды требовали отвода судьи Анастасии Пономаревой после того, как она отклонила все ходатайства защиты, например, о рассмотрении дела в арбитражном суде. Юристы указывали на то, что ряд документов, касающихся приватизации активов, невозможно прочитать. Кроме того, они подчеркнули, что господин Гайсин не принимал участие в управлении активами, когда был депутатом Госдумы.

Представитель прокуратуры в суде Павел Корнилов отметил, что депутат в силу статуса должен был быть полностью сосредоточен на исполнении своих прямых обязанностей. «Для обеспечения независимости депутатов и реализации доверенных им функций законодателем предоставлен широчайший перечень гарантий прав и полномочий. Депутатам предоставляется хорошее денежное обеспечение, депутаты обеспечиваются жилыми помещениями, транспортом. Государство, их народ, который избирает депутатов, делает все, чтобы депутаты ни в чем не нуждались и были сосредоточены только на своей основной функции»,— подчеркнул прокурор.

По его мнению, «некоторые так называемые народные избранники» почему-то воспринимают привилегии, предусмотренные законом, «как данность и награду за проведенную ранее избирательную кампанию». Павел Корнилов напомнил, что в 1990-е годы в стране была «непростая ситуация, которая требовала от профессиональных политиков и парламентариев работы на особых более сложных условиях». «Если ретроспективно посмотреть на работу Гайсина, то складывается иная ситуация. Кто-нибудь помнит его пламенную речь в парламенте, яркие законодательные инициативы? Такой информацией никто не располагает, поскольку ее нет. Зато предостаточно информации про то, как Гайсин в тот период значительно улучшил свое благосостояние и качество жизни близких ему людей, находясь в статусе депутата»,— подчеркнул прокурор.

В итоге суд принял решение в полной мере удовлетворить иск прокуратуры. Представители Малика Гайсина заявили, что будут его обжаловать.

Ранее юристы Малика Гайсина передали «Ъ-Урал» его позицию по делу. По словам бывшего депутата, акции ОАО «Уралбиофарм» он приобретал в 1994–1995 годы в ходе приватизации на чековых аукционах, а также покупал их у частных лиц, открыто владея предприятием около 30 лет. Акции банка «Вятич» он приобрел в 1996 году, и за 30 лет владения активом со стороны регулирующих органов к нему не было никаких претензий. Он добавил, что вложил в предприятия «значительные средства». «Никаких коррупционных действий я не совершал. Общие фразы, такие как "коррупционное поведение", "незаконное участие в хозяйственно-финансовой деятельности", "незаконное обогащение", которыми Генпрокуратура пытается обосновать предъявленный иск, направлены лишь на создание видимости наличия законных оснований для таких требований»,— подчеркнул Малик Гайсин. По его мнению, иск был подан «не в интересах государства, а в интересах частных лиц».

Сейчас Малик Гайсин находится под следствием по обвинению в злоупотреблении полномочиями и растрате в особо крупном размере. Следствие считает, что господин Гайсин, будучи главой завода «Исеть», выдал займы подконтрольным ему компаниям, чем причинил ущерб предприятию на 333 млн руб. В рамках расследования Малика Гайсина отстранили от управления заводом и стали выплачивать ему прожиточный минимум в размере 15,6 тыс. руб. В конце марта суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства имущества «Исети». По данным “Ъ”, пакет акций завода «Исеть» обратили в доход государства из-за того, что господин Гайсин управлял предприятием, будучи народным избранником, а потом использовал свое участие в органах госвласти для получения контрольного пакета завода.

Василий Алексеев, Екатеринбург